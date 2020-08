Lorenzo Costa, morto fondatore Teatro Garage Genova/ Stroncato da infarto a 69 anni

Si è spento all’età di 69 anni Lorenzo Costa, nome molto conosciuto in ambito artistico a Genova essendo stato fondatore e direttore artistico del Teatro Garage di San Fruttuoso, nato sulle ceneri dell’antico cinema Diana. Stando a quanto reso noto da Repubblica.it Costa sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava in vacanza in Calabria. Attore e registra, oltre che organizzatore di importanti rassegne come “Ridere d’agosto”, Lorenzo Costa era riuscito a trasformare il Teatro Garage in un punto di riferimento importantissimo per il quartiere e l’intera città di Genova. Tanti i nomi celebri che hanno calcato il palcoscenico del teatro di cui lui era lo storico direttore, da Franca Valeri recentemente scomparsa a Claudio Bisio ed Anna Mazzamauro. Ma anche Mario Zucca, i Gemelli Ruggeri, Paolo Hendel, Daniele Luttazzi, Jacopo Fo, Luciana Littizzetto. A comunicare la dipartita di Lorenzo Costa è stata anche la pagina Facebook del Teatro Garage di Genova che ne ha annunciato la morte del suo fondatore scrivendo: “Un ‘finale di partita’ che ci lascia attoniti e senza parola… hai chiuso il sipario troppo presto, Costa!”.

LORENZO COSTA: È MORTO FONDATORE DEL TEATRO GARAGE DI GENOVA

Lorenzo Costa era definito una vera e propria anima culturale di Genova. Come rammenta il quotidiano Il Secolo XIX nell’edizione online, il Teatro Garage da lui diretto nasce nel 1981. Sette anni dopo l’amministrazione comunale affida al teatro la gestione della Sala Diana, piccolo spazio ricavato dalla galleria dell’ex cinema Diana e diventato un simbolo per l’intero quartiere. Grazie al lavoro sempre preciso dello staff del teatro furono eseguiti diversi lavori di miglioramento e la sala fu poco alla volta dotata di attrezzature tecniche sempre più moderne. Da quel momento l’attività della sala è stata un crescendo con intere stagioni teatrali incentrate sulla drammaturgia contemporanea e sul genere comico. Alla base delle opere proposte, ricerca e qualità ma anche attenzione alle famiglie. La rassegna “Ridere D’agosto ma anche prima” che si svolge annualmente nei periodo luglio-agosto è diventata un punto di riferimento tra le rassegne comiche e di spettacolo della città di Genova.



