Lorenzo Crespi/ “Finto fan mi ha detto ‘che lavoro fai?’ Lo metto in c*lo ai curiosi”

Il noto attore Lorenzo Crespi è uscito nuovamente allo scoperto, e attraverso la propria pagina Instagram, ha raccontato di essere stato “molestato” da un finto fan. Il 48enne siciliano ha pubblicato una propria foto in bianconero con l’aggiunta della seguente didascalia: “Oggi Incontro con il Classico e fastidioso molestatore per strada – scrive Crespi – che tutto è tranne un ammiratore e parla sempre male di te alle spalle.:….”. A quel punto il finto fan inizia a fare delle domande al messinese: “Lorenzo non fai più l’attore che fai adesso ? – prosegue Crespi su Instagram – …faccio il mestiere che faceva mio nonno…e che mestiere faceva tuo nonno ?…lo metteva nel c*lo ai curiosi…. :-))…. È ancora lì che pensa”.

LORENZO CRESPI E L’INCONTRO COL FINTO FAN

Il post ha ricevuto numerosi apprezzamenti, e sono tanti i commenti scritti, come ad esempio questo follower che ha pubblicato: “Sono veramente tristi queste persone e credo tu abbia fatto bene a rispondere in quel modo”. Crespi, da qualche anno a questa parte, ha fatto presente più volte le sue problematiche nei vari salotti televisivi, a cominciare da Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso. La scorsa estate, a riguardo, era uscito allo scoperto proponendosi, sempre attraverso i propri social, come Contractor, ovvero, come militare per le missioni più ad alto rischio: “Neanche nei peggiori incubi – scriveva lo scorso luglio – avrei mai immaginato una fine così… tanto da aver cercato anche di partire a Contractor per cercarmi una fine dignitosa… una morte da uomo… Non vi lascerò mai“.

