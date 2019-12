Lorenzo Crespi: “ho amato una donna in segreto per 14 anni”/ “Era una coreografa…”

Lorenzo Crespi confessa di aver avuto un amore segreto per 14 anni rispondendo alle domande al buio di Vieni da me. L’attore, ospite di Caterina Balivo, si racconta a 360 gradi svelando di aver amato una donna per 14, lunghi anni senza che nessuno lo sapesse. L’occasione per la scottante confessione arriva con la domanda sull’amore. “Hai mai sofferto per amore?”, chiede la padrona di casa. A sorpresa, l’attore ammette di sì. “Ho sofferto quando ho dovuto tenere nascosto un amore per 14 anni, dal 1998 al 2012. L’ho conosciuta, nel 1998, in un programma televisivo. Non viveva a Roma e ci siamo innamorati talmente tanto che, ancora nel 2012, quando ho cancellato il contatto sul telefono, non avevo scritto il suo nome ma l’amore più grande della mia vita. Lei, poi, ha scelto la sicurezza. Stava con un’altra persona e ha scelto la sicurezza a me”, confessa l’attore. “Hai sofferto molto?“, chiede la Balivo. “Sì perchè lei mi avrebbe completato”, risponde l’attore con un pizzico di amarezza.

LORENZO CRESPI: “HO AMATO IN SEGRETO PER ANNI UNA COREOGRAFA, CON LEI AVREI FATTO UN FIGLIO”

Per la donna con cui ha vissuto un amore durato, nonostante tutto, ben 14 anni, Lorenzo Crespi avrebbe cambiato totalmente la sua vita. “Con lei avrei fatto un figlio, sarei diventato un grande attore perché lei riusciva a frenarmi in tutto. Aveva un carattere bellissimo, forte. Facevo delle cose per lei che non hai idea. Scappavo da Roma, andavo a Napoli, andavo in albergo e degli amici napoletani mi portavano a casa di lei che faceva la coreografa”, confessa l’attore. “L’ho sempre rivista e poi, nel 2011 l’ho rivista in un programma, abbiamo avuto la possibilità di stare insieme. Leio è tornata da me a Roma. Abbiamo vissuto una settimana insieme e lei si è inventata di tutto per stare a Roma perché aveva già due figli. Io non ce l’ho fatta più e quando il marito l’ha scoperto io ho anche chiesto scusa al marito e ogni tanto, quando ci mandiamo dei messaggi, continuo a dirle di chiedere scusa al marito perchè è una coppia talmente bella che distruggerla mi avrebbe distrutto”, confessa.

