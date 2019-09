Lorenzo Crespi/ “In Rai gente malvagia, Barbara d’Urso? Finti aiuti per gli ascolti”

A distanza di appena un giorno dall’ultimo sfogo carico di rabbia contro il padre, Lorenzo Crespi torna alla carica con un nuovo post su Instagram nel quale annuncia la chiusura, nelle prossime ore, di tutti i suoi profili social, dicendosi ormai stanco della sua attuale situazione. Questa volta l’attore ha deciso di chiudere i commenti per evitare di leggere i pareri “patetici di chi non capisce nulla di quello che scrivo”. E non mancano le pesantissime accuse verso la Rai in particolare e verso Barbara d’Urso, rea, a suo dire, di averlo aiutato solo a parole. “Tutti bravi a fare gli “eroi”… ti aiutano col pensiero… una telefonata al mese… 5 minuti di visita ogni tanto… non è così che si aiuta un fratello se lo considerato tale”, tuona Crespi in apertura di quello che si preannuncia essere il suo ultimo post Instagram. Lorenzo ammette che i suoi non sarebbero semplici sfoghi ma solo la crude realtà. A sua detta, finora avrebbe sempre mentito ai suoi follower per proteggere “chi in realtà se ne fott* di me”. Quindi racconta di aver passato un compleanno “terribile”, senza aver ricevuto neppure una telefonata o un regalo. Pur non avendo nulla contro la sua città, sente tuttavia di non avere niente altro, nessun affetto, nessuna famiglia. “Vivo peggio di Totò Riina, almeno lui all’ora d’aria aveva qualcuno con cui parlare…”, commenta, “Non ho ucciso nessuno per meritare tutto questo… nessuno…”.

LORENZO CRESPI, IL POST CHOC CONTRO RAI E BARBARA D’URSO

Lorenzo Crespi lamenta una indifferenza generale nei suoi confronti, la stessa che ormai lo avrebbe portato a mollare tutto. “Ho dato la vita 4 anni persino per Ultimo… indifferenza totale…”, denuncia. Quindi spiega che questo sarà il suo ultimo post social poiché “entro stasera ogni pagina sarà chiusa”. Il suo modo di vivere sarebbe ormai così disperato da non potersi più permettere di condividere le sue giornate con i follower. “Maledico tutti i giorni chi mi ha messo al mondo… l’unica cosa che faccio quotidianamente è il servo a un cane che amo come un figlio, poi la giornata finisce”, prosegue. Ma le accuse arrivano poco dopo: “Chi mi blocca la vita è gente malvagia in Rai con una lista di precedenti penali lunga metri, banda armata, armi Etc Etc… al potere da anni…”, tuona, rivelando che sarebbero tante le cose tenute nascoste al popolo: “Io non lo so che fine farò, dove andrò o cosa accadrà, so solo che non posso accettare più di vivere nell’umiliazione più totale con una famiglia che con una mano mi aiuta e con l’altra dopo due giorni mi rinfaccia tutto rigettandomi nel baratro”, aggiunge. “Perdonatemi se potete, ho deluso tutti”, continua, prima dell’ultima stoccata: “tra la Rai, la d’Urso con i suoi finti aiuti solo per l’audience ma mai un aiuto veto e gli haters mandati… avete spappolato un uomo… avete vinto… cosa non si sa… che Dio vi benedica tutti… Lorenzo crespi non esiste più”, ha chiosato.





