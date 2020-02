Lorenzo Crespi Vs Barbara d’Urso/ “Incapace di recitare, ha covato odio per anni…”

Lorenzo Crespi torna sui social per parlare nuovamente di una persona in particolare, la stessa che ha preso di mira nelle scorse settimane soprattutto da quando non è stato più nelle sue trasmissioni come ospite (volente o nolente). Le fiondate dell’attore ai danni della sua ex “collega” sono all’ordine del giorno ma sembra proprio che oggi la cosa faccia ancora più male alla luce di quello che è successo ieri sera a Live Non è la d’Urso quando Vittorio Sgarbi ha accusato la conduttrice di “non aver mai fatto niente nella sua vita”. Proprio sulla falsariga di questa accusa arriva proprio quella di Lorenzo Crespi che usa i social per ribadire il concetto dicendo che Barbara d’Urso, che nomina la “signora di Canale5”, non ha mai saputo recitare e che per questo ha ottenuto sempre piccole parti anche nelle sue serie e nei suoi stessi film.

LORENZO CRESPI CONTRO BARBARA D’URSO

Il discorso non sembrava così quando l’attore è stato ospite nel suo salotto arrivando a definirla amica e collega ma adesso tutto sembra lontano anni luce e su Instagram, poco fa, ha scritto: “La signora di Canale cinque ha covato odio una vita..perché incapace di recitare e nei MIEI film faceva le particine….ha aspettato di vedermi fragile per vendicarsi“. Lorenzo Crespi ha ottenuto l’appoggio da parte di tutti i fan che hanno usato i commenti per spingerlo a non credersi fragile e di essersi liberato di un “mostro” che per un po’ ha definito amica ma che ha solo approfittato della sua situazione. Come andrà a finire questa accusa? Ci sarà una risposta ufficiale adesso?

Ecco il post di Lorenzo Crespi:





© RIPRODUZIONE RISERVATA