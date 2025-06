Lorenzo De Ferrari e il provino per Uomini e Donne

I casting per la prossima stagione di Uomini e Donne e sono tanti coloro che sperano di essere scelti come tronisti come dimostra la reazione di Lorenzo De Ferrari ad uno scherzo che è stato organizzato da Stefano Corti, inviato delle Iene che, sui social, ha debuttato con il nuovo format intitolato “Scherzone”. Stefano Corti ha così fatto credere a Lorenzo De Ferrari, in arte Defe, che Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su di lui come tronista.

A tale notizia, l’influencer ha una reazione inaspettata perché, emozionato, si lascia andare alle lacrime. Lorenzo, così, si sposta presso lo studio indicato per sostenere il provino dove, sale sul palco e saluta Maria De Filippi in regia. Parte, così il provino durante il quale gli viene chiesto di imitare il verso di alcuni animali ma anche di cantare, ma come si conclude il provino?

Lorenzo De Ferrari: così finisce il provino per Uomini e Donne

“Sono un bel ragazzo. A metà tra Zac Erfon e Justin Bieber”, dice Defe nel provino. Il pretendente al trono, poi, improvvisa anche la passerella sulle note della classica sigla di Uomini e Donne e il tutto si conclude anche con la simulazione di un bacio con una corteggiatrice di qualche anno più grande con cui simula anche una scena del film “Titanic”.

Proprio nel momento del bacio arriva sulla scena il figlio della corteggiatrice: “Mi avevate detto che era una trasmissione di anziani. Sei uno sbruffone, con mia mamma in queste condizioni”, sbotta il giovane. Confuso, viene portato in un’altra stanza dove, poco dopo, scopre di essere stato vittima di uno shcerzo.

