Lorenzo De Ferrari, lo scherzo delle Iene lo illude: pensava di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne

Lorenzo de Ferrari, meglio conosciuto come Defe, è stato vittima di uno scherzo delle Iene. Il giovane influencer ha pensato di essere stato selezionato da Uomini e Donne per il ruolo di tronista. Tutta “colpa” di Stefano Corti che, con il suo nuovo format di scherzi, ha fatto cadere nel tranello Lorenzo. Uno scherzo che ha fatto sorridere il web e, in parte, anche lo stesso Lorenzo. Con la complicità del manager del tiktoker, infatti, Corti ha fatto credere al ragazzo di essere ad un passo dal trono di Canale 5.

Quando ha accarezzato l’idea di entrare nel famoso programma di Maria De Filippi, Defe è scoppiato a piangere dalla gioia. Lo scherzo tocca il suo apice quando, nella fase in cui avrebbe dovuto conoscere avvenenti corteggiatrici, Lorenzo si ritrova a parlare con una dama di settant’anni.

Lorenzo De Ferrari, nello scherzo di Stefano Corti un bacio sfiorato con una dama di Uomini e Donne

Anche se stranito, il buon De Ferrari rimane al gioco e concede una possibilità alla simpatica corteggiatrice. Quando arriva il momento del bacio, però, ecco irrompere in studio il figlio della dama, che si scaglia con prepotenza nei confronti dell’influencer. Ovviamente è tutto uno scherzo, così poco dopo Stefano Corti a rientra in scena, comunicando la verità a Lorenzo.

I casting e i provini per Uomini e Donne erano tutta una burla. De Ferrari non sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, in quanto è solo vittima di uno scherzo. Lorenzo De Ferrari, proprio come capitato ai suoi predecessori del format, l’ha presa a ridere. Il sogno di approdare sul trono di Uomini e Donne, almeno per il momento, è svanito.