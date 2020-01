LORENZO DE LAURETIS/ Con Stella, la coppia più puntigliosa (La pupa e il secchione)

Lorenzo De Lauretis è tornato in TV come protagonista della nuova stagione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, in onda da gennaio su Italia 1. Nel programma condotto da Paolo Ruffini, l’amante dei videogiocohi e geek per eccellenza è stato accoppiato con la pupa Stella Manente, che già ha avuto un battibecco con una delle altre pupe per aver flirtato con il cavaliere di quest’ultima. Insieme ai suoi colleghi secchioni, Lorenzo ha detto che dalla sua “bimba” si aspetta che sia sveglia, “una brava e bellissima ragazza, carina e simpatica”. Stella e De Lauretis sono già una coppia che fa impazzire il web, con il loro outfit da vacanza sulla riviera romagnola e gli occhiali da sole mentre ripetono la biografia di Sartre e Camus. Tra loro due e le altre coppie sono nati già dei battibecchi: a Stella non piacciono “gli uomini che si mettono in mezzo e fanno gli show, che iniziano a condurre”. Peccato che alcuni concorrenti siano proprio in questo modo. Insomma le prime battute non sono delle migliori, e loro due sembrano essere per ora la coppia che darà più filo da torcere agli altri.

Chi è Lorenzo De Lauretis

Lorenzo De Lauretis nasce a L’Aquila il 31 marzo 1991. Dopo il diploma conseguito presso l’istituto Iti Amedeo D’Aosta, s’iscrive all’Università degli Studi dell’Aquila dove si laurea con punteggio di 110 e lode. Per approfondire le sue conoscenze (informatiche ma anche linguistiche), va a studiare a Malaga, in Spagna, con il progetto Erasmus. Al ritorno in Italia, arricchisce il suo Cv di un master in Informatica; dopodiché, nel 2018, decide di affinare ancora di più le sue conoscenze in questo campo con un corso di dottorato. Il 2018 è anche l’anno in cui ottiene il titolo di ‘più intelligente d’Italia’, cui deve buona parte della sua fama attuale. Oltre a lavorare nel mondo dell’informatica, De Lauretis è anche apparso in Tv, e precisamente in una puntata del game show Ciao Darwin. Quell’ospitata gli ha per così dire ‘aperto’ le porte del mondo dello spettacolo, in cui Lorenzo cerca di imporsi anche sfruttando questa occasione.

