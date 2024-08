Antonella Palmisano, chi è campionessa in carica nella marcia: marito Lorenzo Dessi

Sesto giorno di Olimpiadi di Parigi 2024 e gli occhi sono tutti puntati nella gara di marcia maschile, in cui gareggiano i nostri atleti Massimo Stano e Lorenzo Fortunato e nella gara di marcia femminile nella 20km che si svolgeranno a partire dalle 9:30 circa e verranno trasmessi in diretta su Rai2. A gareggiare ci saranno le atlete Eleonora Giorgi e Antonella Palmisano. Quest’ultima campionessa in carica avendo vinto l’oro sia alle scorse Olimpiadi di Tokyo nel 2020 che agli Europei di Roma nel 2024, grandi aspettative e speranze di vederla sul gradino più alto del podio.

Chi è Antonella Palmisano? Classe 1991 ha dunque 33 anni, è una delle regine della marcia 20km. L’atleta azzurra ha regalato grandi emozioni nella sua specialità e ora, a Parigi, spera di riuscirci ancora. La 33enne di Mottola (in provincia di Taranto) cerca l’ennesimo successo di una carriera strepitosa. È un’atleta a tutto tondo. Sebbene sia una specialista della marcia, è sempre stata una grande sportiva anche da bambina. Il suo primo amore, infatti, è stata la pallavolo, infatti ha giocato in provincia di Taranto fino al 2003, quando aveva 12 anni. Una volta provata l’atletica leggera, però, non è più tornata indietro. E nella marcia è diventata una vera campionessa ed al suo fianco come coach a Lorenzo Dessi

Sulla campionessa di marcia Antonella Palmisano sono accesi anche i riflettori del gossip sulla sua vita privata. Il suo coach, infatti, è il marito su cui in una recente intervista ha confessato: “Ritengo sia un tecnico giovane ma sicuramente preparato. Per me rappresenta la garanzia di stabilità e continuità tecnica. Insieme, sono convinta, metteremo in campo ogni nostra energia per regalare a tutta l’Atletica e agli sportivi italiani momenti di gioia da condividere insieme”.

Chi è Lorenzo Dessi, marito di Antonella Palmisano? Ha 35 anni ed è un ex marciatore azzurro e tecnico delle Fiamme Gialle ed oltre a seguire la moglie, campionessa olimpica nella 20 km , dal 2023 negli ultimi anni ha seguito anche altri interessanti prospetti giovanili azzurri. E dopo l’oro a Tokyo 2024 sulla moglie entusiasta e felice ha ammesso: “Non ce n’era per nessuno e si è presa l’oro. Del resto quando aumentano i ritmi, il gesto tecnico spesso viene un po’ a mancare e Antonella, su questo, è la marcia in persona”.