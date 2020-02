LORENZO DONI, MARITO DI IRENE GRANDI/ L’avvocato fiorentino allergico ai media

Oltre due anni fa, Lorenzo Doni è diventato il marito di Irene Grandi. L’avvocato fiorentino è riuscito a dare una seconda chance ai sogni romantici della cantante, a distanza di qualche tempo dal suo divorzio dal primo marito Alessandro Carotti. Secondo la Grandi, questo secondo matrimonio ha avuto qualche possibilità in più anche grazie alla maturità raggiunta nel frattempo, un equilibrio perfetto che le ha dato la possibilità di ripensare di nuovo all’altare. Nonostante questo, anche Doni segue la stessa scia dell’artista e preferisce stare lontano dal clamore mediatico. Di lui infatti sappiamo molto poco, se non che nutre una grande passione per il golf. Sarebbero stati invece alcuni amici in comune a permettere alla coppia di diventare una realtà: la scintilla è scattata in tempi brevi, subito dopo. “Non è un musicista, lavora dietro le quinte. Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’. Non avevo mica capito: capitolata per insistenza”, ha detto la Grandi a Vanity Fair. Così i due hanno detto sì nel luglio del 2018, in una cerimonia super blindata a Narbolia, in provincia di Oristano. La Sardegna è stata inoltre la meta scelta dagli sposini per la loro luna di miele.

LORENZO DONI, MARITO DI IRENE GRANDI: E’ UN AVVOCATO DI FIRENZE

Il legame fra Lorenzo Doni e la Sardegna è nato ben prima che l’avvocato toscano diventasse il marito di Irene Grandi. Il legale infatti è anche un istruttore di golf presso la John Jacobs Patrictal Golf School di Is Arenas, dove ha creato solide amicizie. Purtroppo non sappiamo nulla di più sul suo conto e il merito è da ricercare nella decisione della coppia di tenere le telecamere lontane dal talamo nuziale. L’avvocato forse ancora di più rispetto alla consorte, visto che sui social non esiste alcun profilo con il suo nome. Nulla ci vieta di pensare però che usi i network con un’altra identità, così come che sia allergico alla vita online. Mistero assoluto anche sulla località che entrambi hanno scelto per la casa dei loro sogni. Alcuni giorni fa, la Grandi ha pubblicato però uno scatto che ci mostra qualche dettaglio della loro dimora. “Stamattina a casa in meditazione prima di partire per Sanremo ed affrontare una settimana pazzesca. Sono pronta. Voi?”, scrive. Oggi, martedì 4 febbraio, Irene Grandi sarà infatti in gara al Festival di Sanremo 2020 e accompagnerà il pubblico con la sua voce per tutta la durata della competizione. Grazie alla foto, sappiamo intanto che lo stile orientale è quello che lei e Doni hanno scelto per il loro nido d’amore. Diversi quadri appesi alle pareti, alcuni tappeti di varie provenienze, tanti cuscini ed elementi in legno. Fra cui un mobiletto su cui è poggiata una campana tibetana. Clicca qui per guardare la foto di Irene Grandi.

