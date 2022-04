Lorenzo Doni, marito di Irene Grandi/ lei: “Doveva essere un segreto…”

Lorenzo Doni, carriera, passioni e le nozze con Irene Grandi

Lorenzo Doni è il secondo e attuale marito della cantante Irene Grandi. E’ nato a Firenze, un uomo elegante, vecchio stile e lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Lavora da anni come avvocato ma una delle sue più grandi passioni è lo sport, in particolare il golf, che insegna in una prestigiosa struttura della Sardegna: la “John Jacobs Pratical Golf School”. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e nel 2018 sono convolati a nozze in Sardegna. Nozze eleganti e quelle tra Irene Grandi e Lorenzo Doni, dalle foto postate dalla cantante sul suo profilo Instagram, pare infatti che entrambi indossassero un abito dalle tonalità chiare del beije, tonalità riprese anche dal paesaggio naturale che li circondava in quel giorno felice.

L’unico particolare che non è sfuggito ai fan della cantante, riguardo alle loro nozze, è stato il fatto che lei abbia postato le foto del matrimonio molto tempo dopo e mostrandosi adirata con il mondo del gossip e con i giornalisti perché hanno condiviso per primi quegli scatti “rubandoli”. La cantante voleva mantenere riservatezza sulle nozze, è probabile che questo sia dovuto anche alla figura professionale del marito, ben lontana dal mondo dello spettacolo.

Le dichiarazioni di Irene Grandi sulla storia d’amore con Lorenzo Doni

Dopo il matrimonio con Alessandro Carotti nel 2003 a Las Vegas, terminato nel 2009, Irene Grandi, si è sposata nuovamente con Lorenzo Doni. Sull’inizio della loro storia d’amore la cantante aveva dichiarato: “Mi cercava, mi mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”.

Le dichiarazioni più forti però arrivano dopo il due luglio, ovvero dopo le fatidiche nozze con Lorenzo. Sotto il post Instagram che ritraeva la coppia in alcuni scatti fatti dopo la cerimonia, la cantante scrive: “Doveva essere un segreto…Da svelare non appena riemersi dall’apnea in cui si vivono certe grandi emozioni…E invece…Gossip! Malgrado noi. Le foto e le descrizioni che avete visto sui social sono attimi rubati, e sugli articoli sono riportati avvenimenti fantasiosi e fraintendimenti; un copione già visto. Comunque una cosa è vera. Io e Lorenzo ci siamo sposati lo scorso due luglio in Sardegna e oggi vorrei condividere con voi la nostra felicità e un paio di scatti”. La cantante era molto amareggiata e ciò è comprensibile se si pensa sia alla riservatezza della coppia che al desiderio di intimità riguardo al matrimonio e forse anche al resto della loro quotidianità.

