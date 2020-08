Lorenzo Doni, marito Irene Grandi/ Ecco perché non li vediamo mai insieme

Lorenzo Doni e Irene Grandi sono marito e moglie da soli due anni. La coppia però sta insieme da diverso tempo: l’avvocato fiorentino è sempre stato considerato il compagno storico della cantante. Di lui purtroppo non si conoscono i dati anagrafici e sono ben poche le informazioni sul suo conto. Sappiamo però che Irene ha scelto come location per il loro matrimonio proprio Narbolia, dove Doni possedeva già una casa. “Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”, ha detto diverso tempo fa la Grandi a Vanity Fair. Al pari della moglie, anche l’avvocato si è sempre dimostrato restio a mostrarsi in pubblico e a rivelare qualcosa di più sulle loro dinamiche private. “Non è un musicista, lavora dietro le quinte”, ha detto sempre l’artista. Purtroppo i fan dovranno fare i conti anche con l’assenza di Doni sui social della consorte: raramente i due appaiono insieme e da quanto ne sappiamo, il legale non possiede un profilo in alcuna delle piattaforme presenti nel mondo virtuale.

Lorenzo Doni, marito Irene Grandi: un grande legame con la Sardegna

Lorenzo Doni ha creato subito un forte legame con la Sardegna, ancora prima di conoscere il suo grande amore, la moglie Irene Grandi. Oltre a svolgere la professione di avvocato, Doni è anche un appassionato di golf ed è istruttore presso la John Jacobs Practical Golf School, l’unica scuola riconosciuta ufficialmente nel nostro Paese da J Jacobs, entrato nella World Golf of Fame nel 2000. Come si legge dal sito di Is Arenas Golf & Contry Club, che ospita la sede della scuola, Doni gestisce il centro al fianco di Sean Geddes. Oggi, sabato 15 agosto 2020, Irene Grandi sarà invece una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare. Ovviamente le luci non si accenderanno sul marito, che abbiamo visto in foto solo in occasione del loro matrimonio. Fatta eccezione per alcuni scatti realizzati per la linea di moda Principe di Firenze della Break Srl, dove Doni compare come modello. Giacche a doppio petto, camicie lavorate, senza dimenticare l’immancabile pochette o in alternativa il fazzoletto, per quel tocco di eleganza intramontabile che non deve mancare mai nell’outfit maschile.



