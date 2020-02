Lorenzo Doni, marito Irene Grandi/ La dedica con Hallelujah il giorno delle nozze

Lorenzo Doni, marito di Irene Grandi, è colui che è riuscito a ridare il sorriso alla cantante dopo il divorzio da Alessandro Carotti. Di professione avvocato, amante della Sardegna e del golf, il compagno di Irene Grandi è una persona molto intraprendente e solare, benché non ami la luce dei riflettori e preferisca restarne alla larga. Lorenzo Doni è allergico anche ai social network: chi lo ha cercato, infatti, è rimasto deluso non avendolo trovato. Nemmeno sui profili di Irene Grandi ci sono tracce della loro storia a conferma del fatto che la coppia non ami molto l’esposizione mediatica. La stessa Irene Grandi non ha mai dato molto risalto alla sua relazione, evitando commenti o rivelazioni ai media. Soltanto in un’occasione la cantante aveva spiegato che suo marito Lorenzo Doni non era molto vicino al mondo dei social. Stiamo parlando dell’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, dove Irene aveva chiarito i motivi della ‘latitanza’ sui vari account sociali da parte del marito.

Lorenzo Doni e Irene Grandi, un matrimonio bilndatissimo

Nemmeno il matrimonio ha fatto eccezione: Lorenzo Doni e Irene Grandi hanno organizzato una cerimonia blindata, svoltasi nel 2018 a Narbolia. A prendere parte alla cerimonia nuziale appena un centinaio di persone. Nessun paparazzo, zero giornalisti e tv: gli sposi hanno scelto di tenere per loro un momento magico e solenne, con le loro promesse che sono rimaste private. Chi ha assistito alla celebrazione conferma che è stata una giornata davvero emozionante, con la meravigliosa dedica di Irene Grandi a suo marito con la canzone di Leonard Cohen, Hallelujah. I due si sono conosciuti durante una serie di concerti, come raccontato dalla stessa Irene Grandi a Vanity Fair: “Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po‘, non avevo mica capito: capitolata per insistenza“. Chissà se oggi a Domenica In, Irene svelerà qualche altro dettaglio sulla sua storia d’amore con Lorenzo Doni…

