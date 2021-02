Lorenzo Doni, marito Irene Grandi/ “Matrimonio in gran segreto perché…”

Lorenzo Doni, chi è il marito di Irene Grandi?

Irene Grandi torna sul palco questa sera per parlare d’amore, un sentimento che conosce bene e che l’ha travolta con Lorenzo Doni, il marito. Proprio lui è riuscito a conquistare la bella rocker fiorentina che, alla fine, lei dice per sfinimento, ha deciso di cedere alle sue avances. Ma chi è Lorenzo Doni? A spiegarlo è stata lei stessa che in un’intervista a Vanity Fair ha spiegato: “Non è un musicista, lavora dietro le quinte. Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”. In realtà Lorenzo Doni è avvocato fiorentino e insegnante di golf presso la prestigiosissima John Jacobs Practical Golf School con sede a Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna.

L’amore per la Sardegna li ha uniti..

E’ stato proprio in Sardegna, terra a cui anche Irene Grandi è legatissima, che i due si sono sposati in gran segreto nel 2018. Lorenzo Doni ha portato la sua Irene Grandi all’altare nella Chiesetta di San Pietro a Narbolia (Oristano), dove lui possiede una casa, e il rito è stato officiato da un frate cappuccino amico degli sposi, mentre i festeggiamenti si sono tenuti in un locale della costa sarda e in quel momento proprio la Grandi si è esibita sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen come dedica speciale al neo marito. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto con la complicità di alcuni amici in comune e il loro legame è stato coltivato proprio da lui che l’ha corteggiata a lungo prima di convincerla a cedere forse perché scottata già dall’amore in passato.



