LORENZO DONI, MARITO IRENE GRANDI/ “Mi cercava, ma non avevo capito che…”

“Non è un musicista, lavora dietro le quinte. Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”. Con queste parole, in un’intervista a Vanity Fair del 2015, Irene Grandi ha raccontato la sua storia d’amore con Lorenzo Doni, avvocato fiorentino e insegnante di golf presso la prestigiosissima John Jacobs Practical Golf School con sede a Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna. Proprio in Sardegna – precisamente a Narbolia (Oristano) – i due sono convolati a nozze nella chiesetta di San Pietro il 2 luglio 2018. Il rito è stato officiato da parte di un frate cappuccino amico degli sposi, mentre i successivi festeggiamenti si sono tenuti in un locale della costa sarda. La cerimonia è stata blindatissima, eccezion fatta per il momento (poi trapelato) in cui la cantautrice si è esibita sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen che ha scelto di dedicare al neosposo.

Irene Grandi e l’incontro con Lorenzo Doni

Irene Grandi e Lorenzo Doni si sono sposati in Sardegna non a caso: Lorenzo, infatti, possiede da circa dieci anni una casa a Narbolia, ed entrambi – si apprende – considerano l’isola un luogo particolarmente suggestivo. Prima di conoscere il suo attuale marito, Irene ha intrattenuto una relazione abbastanza importante con Alessandro Carotti, che ha smesso di frequentare nel 2009. Sull’uomo non circolano particolari notizie: proprio come nel caso di Carotti, anche con Lorenzo la cantante ha deciso di mantenere il maggior riserbo possibile per quel che riguarda la loro vita privata. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto con la complicità di alcuni amici in comune, dal momento che – essendo entrambi fiorentini ‘influenti’ (lei nel campo artistico, lui in quello professionale) – frequentavano probabilmente la stessa cerchia. Il loro legame è stato coltivato in primis da lui, che l’ha lungamente corteggiata fino a far sbocciare un amore intenso e importante che li ha portati a promettersi di starsi accanto per sempre.



