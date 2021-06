Lorenzo e Carlotta, figli di Valentina Persia/ “Non avvertivo amore per loro, poi..”

Lorenzo e Carlotta sono i figli di Valentina Persia, comica e imitatrice romana e soprattutto protagonista all’Isola dei Famosi 2021. La quarantatreenne è diventata mamma di due gemelli nel 2015, Lorenzo e Carlotta. I bambini sono nati grazie alla fecondazione in vitro e non è un mistero che dopo il porto l’attrice ha dovuto fare i conti con un periodo piuttosto complicato. Valentina Persia non ha negato i problemi legati alla depressione post gravidanza e una volta superato il tutto ha deciso di scrivere un libro, al fine di condividere la sua esperienza con altre mamme. “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo”, ha raccontato la Persia in una intervista choc del passato, evidenziando le difficoltà vissute in quel periodo nero.

Lorenzo e Carlotta, i due grandi amori di Valentina Persia

Lorenzo e Carlotta rappresentano un grande amore per Valentina Persia, anche se come ammesso dalla stessa barzellettiera romana, la loro nascita ha rappresentato un momento davvero difficile nella sua vita. Dopo il parto infatti Valentina Persia ha perso la bussola e per ritrovare se stessa ha dovuto compiere un grande lavoro. Adesso i momenti duri sono alle spalle, anche se all’epoca non era certa di avere la forza di superare le difficoltà che le si presentavano di fronte: “Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei“. La comica romana, oltre a dover crescere i suoi figli da sola, ha dovuto sopportare il dolore per la perdita del compagno Salvo, scomparso prematuramente ormai da qualche anno. Per superare questo momento la Persia si è avvalsa di un supporto psicologico.

