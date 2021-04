Lorenzo e Carlotta, figli Valentina Persia/ “Ho capito di amarli quando li ho…”

Valentina Persia mamma innamorata dei gemelli Lorenzo e Carlotta che stanno seguendo le sue avventure sull’Isola dei Famosi 2021 dall’Italia. Mentre l’attrice è in Honduras e dove spera di restare superando la sfida al televoto con Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli, Lorenzo e Carlotta si trovano con la nonna che si sta prendendo cura di loro mentre la Persia cerca di godersi la sua esperienza.

Nel cuore e nella testa dell’attrice, però, ci sono sempre i suoi bambini che ama intensamente e a cui cerca di dare tutto ciò che può. Tuttavia, diventare mamma, per l’attrice comica, non è stato così facile. Dopo aver messo al mondo i suoi figli, la Persia si è ritrovata a vivere la depressione post partum. Guardando Lorenzo e Carlotta, la Persia non riusciva a vedere in quei bambini “i suoi figli” ed è stato solo nel momento in cui si è fatta aiutare che ha capito tutto l’amore che provava per i suoi piccoli.

LORENZO E CARLOTTA, RAPPORTO SPECIALE CON MAMMA VALENTINA PERSIA

C’è stato un momento esatto in cui Valentina Persia ha capito di non poter stare lontana dai suoi figli e di essere profondamente innamorata di Carlotta e Lorenzo. “La svolta arrivò quando portai i bambini al nido. Nel momento in cui ci separammo capii, per la prima volta, quanto volevo loro bene. Da quel momento è stato tutto un crescendo”, ha raccontato Valentina prima di partire per l’Isola dei Famosi.

In Honduras, la Persia ha poi raccontato la sua maternità e i primi, momenti difficili durante la diretta con Ilary Blasi emozionando il pubblico e la stessa conduttrice. Oggi, Valentina Persia, Lorenzo e Carlotta sono legatissimi e hanno un legame davvero speciale. L’attrice, per la felicità dei suoi bambini che sperano di vederla trionfare, riuscirà a restare in Honduras?

