Lorenzo non nega di avere dei pensieri e dei dubbi sulla fine della sua storia d’amore con Shaila. In una chiacchierata in giardino con Helena e Javier, ripercorrendo la sua esperienza al Grande Fratello, affronta appunto anche questo tema. Da quando la loro storia si è conclusa, molti coinquilini hanno visto un cambiamento nel comportamento di Lorenzo e quest’ultimo interpellato in merito ammette di aver voluto seguire i consigli di mamma, che gli aveva suggerito di pensare più all’esperienza dentro la casa che all’amore.

“Se ci siamo lasciati? Mi chiedo ancora cosa sia successo davvero…”, la domanda senza risposta di Lorenzo. Il ragazzo si incupisce ripensando al suo rapporto sfumato con Shaila, ma comunque cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno in vista di questo finale al Grande Fratello.

“Mi domando cosa abbia portato alla fine della nostra storia senza lasciare neanche una speranza per il futuro”, dice il ragazzo nella sua confessione in giardino con Helena e Javier. Tanti dubbi lo attanagliano, ma adesso c’è anche la certezza di voler vivere con serenità la fase finale del reality show. Non ci sarà spazio per rancori e ruggini, assicura Lorenzo, che al tempo stesso non nega di essere ancora in stato confusionale e di dover elaborare parecchie cose accadute nelle ultime settimane.

Helena dal canto suo si mostra molto empatia e comprensiva nei suoi confronti e gli ricorda che ci sarà sempre per lui, se volesse parlare. Un messaggio di vicinanza sorprendente, considerando gli scontri del passato. L’ascia di guerra, a quanto pare, è stata sotterrata. Sta per nascere una nuova amicizia nella casa di Cinecittà? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni, di certo l’argomento Shaila continua a rappresentare un tasto dolente per Lorenzo.