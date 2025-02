Mariavittoria sotto accusa al Grande Fratello: le parole di Lorenzo e Shaila

Negli ultimi giorni la Casa del Grande Fratello ha vissuto una profonda spaccatura nell’amicizia tra Mariavittoria Minghetti e la coppia composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ad aver acceso gli animi è stato il riavvicinamento della dottoressa ad Amanda Lecciso, con la quale sta ricucendo un rapporto dopo settimane di attriti: un gesto che però è stato interpretato dagli “Shailenzo” come un vero e proprio tradimento della loro amicizia.

Lei però, nella diretta di stasera, si smarca da questo appellativo: “Non mi sento una traditrice. Non capisco tutta questa attenzione al rapporto mio con Amanda. Se Amanda fosse stata nel vostro gruppo, ci sarebbe stata tutta questa attenzione? Oppure, perché non riuscite ad essere felici del fatto che io mi stia riavvicinando ad una mia amica?“. Lorenzo però è netto e si dice profondamente deluso dal gesto di Mariavittoria: “Hai tradito Shaila, hai tradito lei“.

Lorenzo Spolverato furioso: “Hai tradito la nostra amicizia”

Anche Shaila Gatta è amareggiata dal comportamento di Mariavittoria Minghetti, non tanto per il riavvicinamento ad Amanda Lecciso quanto piuttosto per alcune parole spese nei confronti suoi e di Lorenzo. “Il fatto è questo: puoi stare con chi vuoi, nessuno ti ha mai detto con chi devi stare perché l’hai sempre fatto“, spiega Shaila alla coinquilina, facendole però notare che non avrebbe dovuto spendere parole negative nei confronti della coppia.

Concetto rimarcato nuovamente da Lorenzo: “Al di là della sfuriata, è più il concetto, cosa diceva lei. Lei può anche permettersi di alzare la voce, ma è aver detto quelle cose su di noi: ‘Ho preso da voi’, alzava la voce per farsi sentire…“. Infine, rimarca: “Lei può stare con chi vuole, non ci interessa: lei ha tradito la nostra amicizia“.

