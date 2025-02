La lite furiosa della scorsa notte tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello sembra sia culminata con una rottura definitiva tra i due ragazzi. L’ormai ex coppia ha avuto un confronto poco prima della nuova diretta, durante la quale Shaila ha ammesso che è forse meglio allontanarsi e vivere ognuno il proprio percorso singolarmente.

“Ci siamo fatti molto male. – ha esordito Shaila durante il confronto con Lorenzo – A me non interessa cosa è successo, se c’è una cosa che è sicura di tutto quello che siamo e che mi fa credere che c’era un sentimento forte, è quella sera dove abbiamo festeggiato i quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. Per me è una certezza.”

Shaila Gatta ha ritenuto che ad incidere nella coppia siano stati, soprattutto, fattori esterni: “Per il resto, ci sono solo due cose che mi chiedo: essendo alcune cose problematiche che vanno al di là della coppia, che sono invece legate alle singole persone, facendoci così male, arrivando sempre a questo punto, ho paura. Qualsiasi siano i motivi, nessuno è responsabile del proprio passato. Questo non è costruttivo…” Ha tenuto, infine, a fargli capire che l’amore resta: “Per me non sei una brutta persona”. Non si è opposto Lorenzo alla decisione presa da Shaila, anzi le ha poi detto: “Qualsiasi cosa accadrà, io voglio sempre guardarti, non vederti. Voglio vederti felice e vederti vivere”. Sembra, dunque, che sia arrivata la parola fine per la coppia, ma è davvero così? Shaila e Lorenzo ci hanno abituati a colpi di scena continui, tra tira e molla; sarà così anche questa volta?