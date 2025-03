La coppia-non coppia Lorenzo e Shaila continua ad essere la più discussa di questa edizione del Grande Fratello. Nel bene o nel male, i due concorrenti hanno monopolizzato questa edizione del reality, beccandosi spesso anche pesanti critiche da parte del pubblico di Canale 5. È, d’altronde, quanto sta accadendo anche nelle ultime ore dopo la diffusione di un video (che trovate alla fine dell’articolo) che ha sollevato molti commenti negativi nei confronti della coppia.

Nel filmato, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono a tavola e stanno cenando, quando lui le infila la mano all’interno dei jeans, dando il via a vistose manovre sul lato B della ballerina che, intanto, sembra porzionare il cibo per gli altri coinquilini. C’è da chiarire che il video non è di questi giorni ma risale a qualche settimana fa, cosa intuibile dalla presenza nelle immagini di Eva Grimaldi, che è stata eliminata dal Grande Fratello giorni fa.

Cos’hanno fatto Lorenzo e Shaila nel video hot a tavola al Grande Fratello

Fatto sta che, recente o meno, il video hot di Shaila e Lorenzo ha sollevato nuova indignazione da parte del pubblico del Grande Fratello, memore di una frase che la ballerina ha recentemente detto in diretta: “L’intimità va protetta”. Parole che chiaramente cozzano con queste scene in cui si lascia ben poco all’intimità. E i commenti del web sono impietosi: “Che schifo!” scrivono in molti; “L’intimità va protetta… che incoerenza… solo per attaccare e sparlare alle spalle” è quanto fanno notare altri utenti del web. E ancora: “Che schifo! E poi con le stesse mani mangia o le appoggia sul tavolo???”, “Questi due sono una vergogna, da mandare a casa, altro che finale!” Insomma, Lorenzo e Shaila sono ancora una volta nel mirino del web.

