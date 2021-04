Lorenzo, figlio Alessio Boni/ “La sua nascita come la Cappella Sistina”

Lo scorso anno Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli sono diventati genitori di Lorenzo, nato il 22 marzo 2020. Nina Verdelli, 36 anni, e Alessio Boni, 54 anni, stanno insieme dal 2017. La giornalista ha documentato la sua gravidanza, condividendo con i follower gli scatti più belli con il pancione. “L’ultimo compleanno senza di te / il primo compleanno con te”, ha scritto lo scorso 26 febbraio 2020 in occasione del suo 35esimo compleanno. “Qualcosa di buono il 2020 l’ha portato”, ha commentato la notte di Capodanno postando una foto del figlio Lorenzo con un buffo codino in tesa. Lo scorso settembre in occasione del Mostra del Cinema di Venezia 2020 Alessio Boni ha sfilato sul tappeto rosso per il cortometraggio “Revenge Room” con in braccio il figlio Lorenzo, di 5 mesi, in maglioncino a righe e con i piedini nudi.

Nina Verdelli, fidanzata Alessio Boni/ Giornalista e mamma di Lorenzo: "La mia vita!"

Lorenzo: primo figlio di Alessio Boni e Nina Verdelli

In passato Alessio Boni non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre: “Più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”, ha confessato al settimanale Gente poco prima della nascita di Lorenzo, che ha da poco compiuto 1 anno. Nelle scorse settimane, ospite a “Verissimo”, l’attore ha raccontato l’esperienza di diventare padre a 53 anni: “Lorenzo è nato in pieno lockdown è stato bellissimo, è stata un’esperienza che mi ha aperto un mondo“. L’attore ha poi paragonato la nascita del figlio alla Cappella Sestina, capolavoro di Michelangelo: “Nel mio libro, Mordere la Nebbia, mi riferisco all’opera perché secondo me rappresenta al meglio quello che ha suscitato in me la nascita di mio figlio per me è stata come vivere l’infinito, ed è un po’ la sensazione che regala il guardare la Cappella Sistina”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

