Ieri, lunedì 10 febbraio, Lorenzo Spolverato è stata eletto come primo finalista di quest’edizione del Grande Fratello. Nel corso della serata, Alfonso Signorini ha aperto un televoto tra quattro uomini della Casa, chiedendo agli spettatori chi volessero vedere in finale tra Lorenzo, Giglio, Alfonso D’Apice e Javier Martinez. Dopo un fraintendimento iniziale, in cui si pensava che avesse vinto l’argentino, alla fine il conduttore ha annunciato che a spuntarla era stato il modello milanese. Le reazioni in Casa sono state ovviamente divise, tra chi ha festeggiato insieme a lui e chi è apparso visibilmente deluso. In particolare, Iago Garcia ha avuto uno sfogo dopo la diretta.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, effusioni hot in cucina: ira social/ Grande Fratello "taglia" il video

Nella notte, Iago ha chiacchierato a lungo di quanto accaduto insieme a Stefania Orlando, Javier, Helena Prestes e Federico Chimirri. L’attore spagnolo, da sempre “nemico” di Lorenzo, ha affermato senza mezzi termini di ritenere ingiusto l’esito del televoto, lanciando una frecciatina anche allo stesso programma. “Però ragazzi qui non c’è meritocrazia, questo non è un programma meritocratico, prima te lo dicevo scherzando però è vero”, ha detto mentre si trovava a letto con i suoi amici.

Shaila Gatta in crisi con Lorenzo Spolverato: "È meglio se ci lasciamo"/ Lite e pianto al Grande Fratello

Grande Fratello, Iago Garcia attacca Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Sono i cattivi della storia”

Dopodiché, Iago Garcia ha esposto la sua teoria sul vero motivo per il quale Lorenzo Spolverato sarebbe riuscito a diventare il primo finalista. Secondo l’attore, dentro il gioco, ognuno occupa un ruolo preciso. Gli ‘Shailenzo‘, a detta sua, sarebbero i ‘cattivi della fiction‘, motivo per cui avrebbero la finale garantita. Al contrario, lui e i suoi amici rappresenterebbero i ‘buoni‘ del racconto. “Avete qualche dubbio? Shaila e Lorenzo saranno certamente in finale. Sono i cattivi della fiction. Adesso vediamo chi sono i buoni, sicuramente tu Javier…”, ha detto.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato geloso di Shaila Gatta: "Io non perdono queste cose"/ C'entra un ex

“Io non la vedo così, io ho vissuto tutto sei mesi, non è fiction, è veramente così”, ha risposto Helena Prestes, attaccando Lorenzo. “Sto parlando dei ruolo. Io me ne sono andato perché non avevo un ruolo qua. E la gente si affeziona anche ai ruoli, ai gruppi”, ha spiegato Iago. Ad ogni modo, lo spagnolo non è l’unico amareggiato per l’esito del televoto. Sui social, gli haters si sono scatenati contro il programma, protestando per l’elezione di Lorenzo come primo finalista. D’altro canto, invece, i fan degli “Shailenzo” sono al settimo cielo e credono che, nel bene e nel male, il 28enne si sia dimostrato uno dei migliori concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello.