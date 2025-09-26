Lorenzo Finn campione del Mondo Under 23: capolavoro dell’azzurro classe 2006 ai Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali (oggi venerdì 26 settembre)

LORENZO FINN CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23: GRANDE VITTORIA AI MONDIALI CICLISMO 2025

Lorenzo Finn è il nuovo campione del Mondo Under 23, il grande talento azzurro ha compiuto un autentico capolavoro ai Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali, capitale del Ruanda, oggi venerdì 26 settembre. Un capolavoro innanzitutto perché arrivare da solo al traguardo a un Mondiale merita questa definizione; a maggior ragione perché Lorenzo Finn aveva fatto lo stesso l’anno scorso a Zurigo fra gli juniores e quest’anno ha fatto il bis tra gli Under 23, al debutto in questa categoria.

Un dato per capirci: nato il 19 dicembre 2006 a Genova, Lorenzo Finn era il più giovane di tutti i partecipanti alla gara in linea degli Under 23 e ha battuto in maniera netta e indiscutibile concorrenti anche di tre anni più grandi di lui, per andare a vincere quello che è già il secondo titolo mondiale della sua vita.

Padre britannico nativo di Sheffield e mamma ligure, Lorenzo Finn è cresciuto ad Avegno, in provincia di Genova, mentre a livello di club corre nel vivaio della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che avendo nelle proprie fila tra i grandi anche Giulio Pellizzari (classe 2003) ha di fatto in mano le due più belle speranze del ciclismo italiano per i prossimi anni.

Al primo anno nella categoria, Lorenzo Finn ha già ottenuto risultati di grande spessore, come il quarto posto in classifica generale al Tour de l’Avenir, il sesto al Giro Next Gen con maglia azzurra di migliore scalatore e il quarto posto nella cronometro disputata pochi giorni fa in questi Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali, dove oggi è arrivato il capolavoro.

LORENZO FINN CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23: LA CRONACA DEL SUCCESSO

Lorenzo Finn ha quindi vinto il Campionato del Mondo Under 23 a Kigali arrivando da solo al termine di una corsa meravigliosa da parte dell’azzurro. Secondo posto per lo svizzero classe 2005 Jan Huber, che è stato l’ultimo ad arrendersi e ha tagliato il traguardo con 31” di ritardo da Finn, molto più lontani tutti gli altri, con l’austriaco Marco Schrettl che si è comunque preso la soddisfazione di tagliare il traguardo in terza posizione a oltre un minuto di ritardo dal nuovo campione del Mondo Lorenzo Finn.

Il primo attacco di Lorenzo Finn è arrivato a oltre 40 km dall’arrivo ed è subito servito a selezionare un sestetto con Hector Alvarez (Spagna), Halvor Dolven (Norvegia), Mateus Gajdulewicz (Polonia) oltre a Schrettl e Huber. Sempre l’azzurro ha fatto la corsa, con il successivo attacco gli è rimasto in scia solamente Huber, del quale infine Lorenzo si è sbarazzato sulla prima delle due salite dell’ultimo giro del circuito di Kigali, per fare la doppietta consecutiva juniores-Under 23, come in precedenza era riuscito solamente a Matej Mohoric.