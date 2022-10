Lorenzo Fontana, chi è il Presidente della Camera/ Vicesegretario Lega ed ex Ministro

Chi è Lorenzo Fontana, il prossimo Presidente della Camera scelto dal Centrodestra

Lorenzo Fontana è il nuovo Presidente della Camera, candidato scelto dalla Lega nell’alveo dell’accordo di Governo con la coalizione di Centrodestra. È un fedelissimo di Matteo Salvini, non soltanto in ambito lavorativo, tanto che è stato è stato anche suo testimone di nozze. Dal 2016 è vice segretario federale del partito di destra ed in occasione delle recenti Elezioni Politiche 2022 è stato eletto all’uninominale in Veneto.

La sua carriera politica ha avuto inizio quando era molto giovane, già militante della Lega. Classe 1980, dopo essersi laureato in Scienze politiche all’Università degli Studi di Padova e avere ottenuto il tesserino di giornalista pubblicista, è stato vice coordinatore federale del Movimento Giovani Padani e vice segretario provinciale della Lega Nord di Verona. Nel 2009 è stato eletto per la prima volta al Parlamento europeo, poi rieletto nel 2014. Nel 2018 si è dimesso dopo essere stato eletto alla Camera dei Deputati, di cui è diventato anche vice presidente. Durante il Governo Conte I è stato prima Ministro per la famiglia e la disabilità e poi Ministro per gli Affari Europei.

Lorenzo Fontana, chi è candidato scelto dalla Lega: fede e vita privata

Lorenzo Fontana, candidato della Lega alla presidenza della Camera, è noto anche per la sua fede cattolica, convinto tradizionalista (si è sposato con il doppio rito canonico e tridentino, ndr). È da sempre schierato contro l’aborto in quanto convinto sostenitore della cultura della vita e per una completa libertà in ambito religioso. In passato, come riportato da IlSole24Ore, ha affermato che immigrazione e teoria del gender “mirano a cancellare la nostra comunità e le nostre tradizioni”.

Per quel che riguarda la vita privata, il vice segretario federale del partito di destra è sposato con Emilia Caputo, che fino a qualche tempo fa era al Parlamento Europeo. La coppia ha una figlia di nome Angelica. La famiglia, lui veronese e lei napoletana, ha a lungo vissuto a Bruxelles prima di rientrare in Italia, dove si trova attualmente in virtù degli impegni politici.

