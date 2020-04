Lorenzo Fragola/ Che fine ha fatto? Attacca Salvini:”Sei uno sciacallo”

Pubblicità

Lorenzo Fragola continua a latitare sui social e in tv. Il cantante ha annunciato lo scorso novembre di essere ancora al lavoro sul suo album di inediti, un progetto che avrebbe dovuto riportarlo in pista dopo una certa assenza. L’ultimo duetto risale infatti a Camera con vista, interpretato con Federica Abbate nella prima tournée della cantante, Finalmente… in tour. Anche se negli ultimi giorni sono stati più che altro gli interventi politici di Fragola a far discutere. “Un ciarlatano, uno che in un qualsiasi altro Paese civile non avrebbe avuto la credibilità nemmeno di aprire bocca”, ha scritto su Twitter parlando di Matteo Salvini e alla sua battaglia contro il Mes. “Sei uno sciacallo che anche in un momento di difficoltà non la smette di sparare bufale propagandistiche”, ha aggiunto, “fortunatamente sei già finito politicamente. Ridicolo”. Non è la prima volta che il leader leghista e Fragola hanno vissuto uno scontro sui social. Basti ricordare la polemica innescata l’anno scorso dal cantante, quando aveva scritto un poco laconico “Salvini me**a”.

Lorenzo Fragola, che fine ha fatto il cantante?

I fan chiedono a gran voce che fine abbia fatto Lorenzo Fragola, che negli ultimi tempi sembra dedicarsi un po’ a tutto tranne che alla musica. Sarà forte l’emergenza in corso, l’impossibilità di anticipare qualcosa sui suoi nuovi progetti, oppure la decisione di concentrarsi anche su altri settori. Come quello del calcio e del fantacalcio, su cui è intervenuto nei giorni scorsi a FantaMasterTV: “Tifoso del Catania nonostante le difficoltà, e poi ho sempre simpatizzato per l’Inter. Conte ha dimostrato tutto il suo carattere e questo è sia il suo limite ma anche la sua forza, il suo marchio di fabbrica. […] Oltre ai soliti Lukaku e Lautaro, il mio calciatore preferito è Barella”. Il cantante però ha anche evidenziato di non aver abbandonato la musica, nemmeno in queste lungue settimane e settimane di quarantena. “Fortunatamente riesco a lavorare”, ha dichiarato, “tramite un programma produciamo musica. Gioco a Fifa e Fortinite, oltre a leggere qualche libro nel tempo libero […]. Avevo un progetto per far uscire delle cose: mancava l’ultima fase con mix e rifiniture. In questo momento sono in Sicilia, in un paesino vicino Catania. Una canzone sul fantacalcio non sarebbe male: sui dolori e i dispiaceri”. Oggi, martedì 14 aprile 2020, Lorenzo Fragola sarà invece uno degli ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1, grazie alla replica de Il Volo – Un’avventura straordinaria. In quest’occasione, l’artista interpreterà la canzone Best day of my life in un duetto con i tre tenori.



