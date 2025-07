Lorenzo Fragola, chi è: da Catania a X Factor fino ad ottenere un importante successo. Poi nel 2022 la pausa a causa della depressione

La carriera di Lorenzo Fragola è cominciata quando, nel 2014, a 19 anni, ha preso parte ai provini di X Factor, accedendo alle fasi finali della categoria Uomini 16-24, arrivando a vincere l’ottava edizione del talent show. E pensare che solamente l’anno prima, il cantante catanese aveva preso parte ai provini ma senza riuscire ad entrare nel talent show.

Dopo l’esperienza di X Factor nel 2014, Lorenzo Fragola ha ottenuto un successo importante: molto amato dai fan, anche i numeri sono stati dalla sua parte, confermando una popolarità in quel momento davvero importante. Basti pensare che “The reason why”, ha ottenuto il disco d’oro e poi doppio disco di platino. Nel 2015, Lorenzo Fragola ha preso poi parte al Festival di Sanremo con “Siamo uguali”, brano arrivato al decimo posto.

Diversi i successi del giovane artista catanese anche negli anni seguenti, come “Fuori c’è il sole” e “Infinite volte”, con il quale è arrivato quinto a Sanremo 2016. Negli ultimi anni, però, Lorenzo Fragola ha affrontato dei momenti difficili che lo hanno portato anche a prendersi una pausa dal mondo della musica.

Dopo la morte del papà nel 2021, infatti, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica, a causa di una forma di depressione che lo ha colpito. “Andai in terapia per gli attacchi di panico, ma erano gli effetti di qualcosa di profondo: una forma di depressione. C’entrava anche il lavoro” ha spiegato in una recente intervista Lorenzo Fragola.

Lorenzo Fragola, chi è: “Con Fedez un rapporto pessimo”

Nella sua intervista al Messaggero, Lorenzo Fragola ha parlato anche di quello che era il suo rapporto con Fedez, che è stato suo coach durante l’esperienza a X Factor: “Il rapporto tra noi è stato pessimo, durò pochissimo. Non aveva niente a che fare con il mio modo di vedere le cose”. Lorenzo ha poi spiegato che l’unione con Fedez, che all’inizio gli fece anche da manager, era causata dal fatto che fosse nuovo in quel mondo e anche un po’ spaesato.