Lorenzo Fragola è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata dell'artista catanese classe 1995? Diverse donne nella vita dell'artista. Attualmente...

Dopo anni di assenza dal palcoscenico, Lorenzo Fragola è tornato a far musica e con il suo ultimo lavoro ha già ottenuto i commenti entusiasti dei fan, che non vedevano l’ora di vederlo nuovamente all’azione. Negli ultimi anni il cantante catanese ha vissuto momenti molto complessi, dopo la morte del papà nel 2021.

Anni in cui Lorenzo Fragola ha dovuto fare i conti con la depressione: proprio per questo aveva deciso di prendersi un momento di pausa dalla musica. Ma è stato così anche per l’amore? Cosa sappiamo della sua vita privata? Ma soprattutto, la domanda che tutti si fanno: Lorenzo Fragola è fidanzato?

L’artista catanese, che ha ottenuto la notorietà nel 2014 con X Factor, ha avuto in passato diverse fidanzate. Negli anni di massima popolarità, infatti, Lorenzo ha più volte conquistato le copertine e anche dei suoi amori si è parlato parecchio. Non si può dire lo stesso dei tempi attuali: dopo essersi preso una pausa dal mondo della musica, infatti, Lorenzo Fragola si è preso il suo tempo e ha evitato a lungo di farsi vedere e dunque anche di parlare di sue questioni di cuore.

Non sappiamo dunque se al momento Lorenzo Fragola sia o meno fidanzato. Sembra infatti che il cantante catanese voglia tutelare la sua privacy.

Lorenzo Fragola è fidanzato? Le ex compagne del cantante catanese

In passato Lorenzo Fragola è stato fidanzato con Chahrazed Trabelsi. Prima ancora è stato legato ad una ragazza, quella con cui era fidanzato ai tempi di X Factor, con la quale ha fatto a lungo tira e molla. “Eravamo al supermercato, stavamo facendo le spesa, mi hanno chiamato ed ero gasato, forse lei più di me” ha raccontato tempo fa Lorenzo Fragola parlando proprio di come abbia scoperto di essere stato chiamato per il provino di X Factor.