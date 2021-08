Lorenzo Fragola fidanzato?/ Foto con una misteriosa ragazza dopo Federica e Chahrazed

Lorenzo Fragola è fidanzato? I fan del cantante si saranno posti questa domanda proprio nelle ultime settimane, quando sul suo profilo Instagram sono apparse delle foto che lo vedono tra le braccia di una misteriosa ragazza. Due foto, per la precisione. La prima risale al 2 maggio, Lorenzo abbraccia e bacia questa ragazza di cui non è noto il nome nello scenario della romantica Venezia. Lo scatto è poi affiancato da questa didascalia: “Da una Venezia splendida, una buona domenica col Sole ed un buon inizio maggio a tutti quanti. Resistiamo, che ci siamo quasi”.

La seconda foto, più recente, è del 13 luglio: i due si abbracciano e la misteriosa ragazza bacia Lorenzo sulla guancia. “la musica ci fa ballare e non ci passa più.”, scrive poi il cantante a corredo dello scatto. Foto, insomma, inequivocabili che mostrano un dolce amore.

Lorenzo Fragola preferisce però tenere segreta l’identità della ragazza che appare al suo fianco nelle foto. Anche spulciando nel profilo della ragazza, non è presente il suo nome. Probabilmente la volontà del cantante è quella di tenere privata per quanto possibile questa nuova relazione. In passato Lorenzo ha già avuto delle storie importanti: la prima con Federica Consiglio, ragazza che ha vissuto al suo fianco la vittoria a X Factor e l’inizio della sua popolarità. Successivamente, Fragola ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Chahrazed Trabelsi. La loro è stata una bellissima storia d’amore che si è però conclusa di punto in bianco.

