Lorenzo Fragola, morto il papà Davide a 56 anni/ Era malato da tempo

Un grave lutto ha colpito il celebre cantante Lorenzo Fragola. NewsSicilia fa sapere che è morto il suo papà, Davide Fragola. L’uomo aveva 56 anni ed era malato da tempo. Originario di Catania, l’uomo era membro stimatissimo della Squadra Mobile di Catania. Da lungo tempo combatteva un male incurabile che ha peggiorato le sue condizioni negli ultimi mesi fino a quando ieri, 16 agosto, l’uomo non ce l’ha più fatta.

Al momento Lorenzo Fragola ha deciso di rimanere in silenzio: il celebre cantante è chiuso nel suo dolore e ha preferito non parlare ancora del terribile lutto che lo ha appena colpito. Molti i messaggi di cordoglio arrivati sui social per la morte dell’uomo, soprattutto da parte dei tanti concittadini che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo come persona oltre che per il suo lavoro.

Davide Fragola è morto: oggi i funerali

I funerali sono stati celebrati oggi, martedì 17 agosto, presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto, a Catania. Tante le persone che hanno presenziato all’ultimo saluto a Davide Fragola. Non sono mancati i messaggi di dolore ricevuti da ex colleghi e amici che su Facebook hanno manifestato tutto il cordoglio per la perdita dell’amico. Si legge: “Un altro fratello se ne va, certamente uno dei migliori. Fino all’ultimo respiro esempio per tutti. A presto Davide”; e ancora “Cia Davide, ci mancherai”. Pochi, per il resto, i dettagli sulla malattia e gli ultimi giorni dell’uomo.

