È stata annunciata in queste ore la nomina di Lorenzo Greco a nuovo Amministratore Delegato della divisione italiana di Cegeka, azienda tech fondata in Olanda e al centro di un fortissimo percorso di crescita anche in Italia, guidato – almeno, fino a questo momento – da Stefania Donnabella, che dopo anni di onorato servizio condotto sempre con passione ha deciso di andare in pensione: in questa fase di transizione del potere, per garantire la massima continuità possibile e la stabilità aziendale, Donnabella e Lorenzo Greco lavoreranno a strettissimo contatto; mentre la nomina del nuovo Amministratore Delegato – comunicano da Cegeka – avrà effetto immediato.

Volantino CdO sui Referendum 2025/ “Il buon lavoro non si ottiene con un voto: non partecipare è un giudizio”

Formatosi in ambienti di altissimo livello ed internazionali della caratura di EDS, HP/HPE e DXC Technology, Lorenzo Greco si è distinto particolarmente dopo il suo ingresso in Lutech, arrivando fino ad occupare le posizioni di leadership senior da cui ha guidato il rinnovamento dell’azienda, diventata – proprio sotto la sua guida – una realtà riconosciuta e consolidata: caratterizzato da una visione strategica fortemente incentrata sulla crescita e l’innovazione, senza tralasciare il valore umano delle persone, ora guiderà l’espansione e lo sviluppo della delegazione italiana di Cegeka.

LA RICERCA/ Italia prima in Europa per tasso di imprenditorialità

Lorenzo Greco nominato Amministratore Delegato di Cegeka Italia

“È con grande onore – ha commentato lo stesso Lorenzo Greco dopo la sua nomina – che assumo questo incarico in Cegeka“, ricordando che l’attualità del mondo “dell’information technology” è estremamente dinamica e promettendo che, negli anni che gli saranno concessi da Amministratore Delegato, consoliderà ulteriormente “le fondamenta già solide dell’azienda“: l’obiettivo è quello di completare le “ambizioni di sviluppo e crescita“, lavorando “fianco a fianco con i clienti” per trovare le migliori soluzioni per permettere loro di raggiungere i rispettivi obiettivi.

CONSIGLI PER IL LAVORO/ L'investimento sui "team reali" che fa crescere le aziende

“Siamo entusiasti – ha commentato, invece, l’EVO di Cegeka Europe Annelore Buijs – di accogliere Lorenzo Greco nella famiglia“, lodando le sue esperienze “di leadership“, la sua visione “internazionale” e la capacità consolidata di “guidare il cambiamento“: dal canto suo, Buijs si dice fiduciosa delle “sue capacità” e, ringraziando “Stefania per il suo prezioso contributo a Cegeka nel corso degli anni“, si è detta pronta a “lavorare a stretto contatto” con il nuovo AD.