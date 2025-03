Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: Lorenzo s’innamora di Alessia dopo la morte della moglie Serena?

Le anticipazioni Che Di ci aiuti 8 della prossima puntata che andrà in onda giovedì 3 aprile 2025 svelano che si entrerà sempre più nel vivo delle trame al cui centro ci sarà il rapporto fatto di alti e bassi tra Suor Azzurra e Lorenzo Riva. E proprio quest’ultimo potrebbe innamorarsi di nuovo dopo la morte dell’amata moglie Serena. Scatterà la scintilla tra Lorenzo e Suor Azzurra? Per il momento assolutamente no perché dagli spoiler si scopre che il cuore del bel psichiatra potrebbe battere per un altra donna: Alessia l’assistente social che collabora con la casa famiglia.

Scendendo nel dettaglio delle trame a Lorenzo Riva giungerà un invito per una serata di gala dove riceverà un premio per la sua attività di ricerca come psichiatra e si offrirà di accompagnarlo proprio Alessia. La romantica serata, tuttavia, prenderà una piega inaspettata perché il personaggio interpretato da Giovanni Scifoni avvertirà un doloro ai muscoli del collo che lo bloccherà costringendolo al riposo e rischierà di saltare anche la presenza alla serata di Gala. Non è questo l’unico pensiero che attanaglierà lo psichiatra, a poco a poco verrà a galla una sconvolgente verità sulla moglie Serena che rischia di sconvolgere tutta la famiglia.

Giovanni Scifoni rompe il silenzio e svela: “Lorenzo Riva? Ecco com’è il mio personaggio”

Di recente ha tratteggiato meglio il suo personaggio di Lorenzo Riva in Che Dio ci aiuti 8 proprio l’attore che lo impersona, Giovanni Scifoni in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “È un uomo che ha smesso di sorridere, di prendersi cura di sé e dopo la morte della moglie vive di emergenze, di compiti e di regole. E si è chiuso a riccio. Pensare che io sono proprio l’opposto, racconto a tutti i fatti miei!”. Riva è uno psichiatra padre di due figli Pietro e GiuliaBoom che è caduto nello sconforto dopo la morte della moglie Serena e nella sua memoria porta avanti la Casa-Famiglia che si occupa di aiutare ragazze in difficoltà tra cui Cristina, sedicenne incinta che troverà un valido sostegno in suo figlio Pietro…