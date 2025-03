Il Grande Fratello sta per finire e nelle ultime settimane tutti gli equilibri sono saltati. In particolare, è cambiato tutto nella relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, coppia che si è ritrovata a separarsi per via della relazione tossica che nell’ultimo periodo ha preso il sopravvento. Al centro delle loro discussioni, la presenza di Chiara Cainelli, amica di entrambi e rimasta senza fidanzato nella casa da quando Alfonso D’Apice è stato eliminato dal reality.

Sembra che Shaila Gatta sia gelosa del rapporto che si sta instaurando fra la trentina e il suo ormai ex compagno e che questa sia stata una delle cause più frequenti dei loro litigi. In particolare, al centro delle discussioni ci sono state alcune attenzioni che Lorenzo Spolverato avrebbe riservato a Chiara Cainelli a discapito della sua fidanzata, che ci è rimasta male senza però andare a rovinare l’amicizia con la ragazza. I tre, infatti, sono molto amici e spesso si supportano durante i momenti più difficili come la mancanza di Alfonso D’Apice o le diatribe con gli altri coinquilini.

Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, è tutto studiato? Cos’ha risposto il modello milanese

Per quanto riguarda le opinioni social, molti dei fan del Grande Fratello sono convinti che Lorenzo Spolverato stia mettendo in atto una strategia per finire al centro delle clip mentre altri sono convinti che di mezzo ci sia un vero e proprio complotto fra i tre. Chiara Cainelli, secondo molti, sarebbe complice di Lorenzo e Shaila per arrivare fino in fondo, sfruttando la loro popolarità e le dicerie sul “rapporto speciale” con il modello milanese al fine di creare hype sui social. Sarà davvero così? Dal canto suo, l’ex fidanzato di Shaila Gatta ha dichiarato di vedere Chiara solo come un’amica e che tra di loro non c’è nulla se non un rapporto di reciproco rispetto. Insomma, resta ancora aperta la questione su questa presunta strategia, anche se i fan sui social ne sono ormai convinti.