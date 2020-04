Lorenzo Insigne “divorzia” da Raiola/ Pronto a restare al Napoli per sempre?

Lorenzo Insigne “divorzia” da Raiola: è addio tra il giocatore del Napoli e il suo celebre procuratore, aumentano dunque adesso le possibilità che Insigne possa restare al Napoli per sempre. Infatti molti pensavano che il legame fra Insigne e Raiola potesse essere un fattore contrario a una permanenza di Lorenzo nella sua città per tutta la carriera, invece alla fine il “divorzio” è stato fra Insigne e Raiola e questa per il Napoli potrebbe essere una buona notizia.

Il punto di partenza di questo amore rifiorito è stato il buon rapporto presto instaurato fra il nuovo allenatore Gennaro Gattuso e Insigne: Rino ha rimesso Lorenzo al centro del progetto Napoli con lo status di giocatore “intoccabile” per il futuro e questa prospettiva così intrigante è stata naturalmente fondamentale per ricucire lo strappo fra Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis, che nelle settimane dell’ammutinamento contro il Salisburgo sembrava potesse decretare la fine dell’avventura calcistica di Lorenzinho nella sua Napoli.

LORENZO INSIGNE “DIVORZIA” DA RAIOLA: RESTA A NAPOLI PER SEMPRE?

Adesso tutto è cambiato e arriva anche la notizia del divorzio professionale fra Lorenzo Insigne e Mino Raiola, procuratore che è ben noto per l’abilità nello spostare molto spesso i suoi giocatori, che raramente sono bandiere dei rispettivi club. Non a caso, fin da quando era stato dato l’annuncio dell’accordo fra Insigne e Raiola, esso era stato considerato come la base per un addio al Napoli e non aveva favorito il rapporto fra Lorenzo e l’ambiente partenopeo.

Il punto più basso è stato toccato il 5 novembre e dintorni: Insigne era stato uno dei più duri contro De Laurentiis, invece di cercare di porre un freno alla rottura, come forse un capitano avrebbe dovuto fare. Gattuso ha cambiato tutto, così Lorenzo Insigne è di nuovo tornato ad essere uno dei leader del Napoli, in campo e anche fuori. Ora ecco la notizia dell’addio a Raiola dopo appena un anno: la storia dunque potrebbe avere un finale diverso rispetto a quello che tutti avevano immaginato.



