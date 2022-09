Lorenzo Insigne “Importanti problemi famigliari”/ L’ex Napoli non si allena a Toronto

Lorenzo Insigne torna al centro delle cronache sportive, ma questa volta non per un suo gol o una sua magia in campo. A fare notizia in queste ultime ore, è il mancato allenamento negli scorsi giorni dell’ex numero 10 del Napoli, per via di una non meglio precisata situazione famigliare. Nel dettaglio, stando a quanto fatto sapere dal comunicato ufficiale del Toronto Fc, il club in cui l’ex partenopeo è sbarcato nelle scorse settimane: “Lorenzo Insigne – si legge – sta affrontando una situazione familiare personale importante e non si allenerà”.

I canadesi fanno inoltre sapere che a fianco di Lorenzo Insigne è giunto in soccorso l’amico e collega di lavoro Domenico Criscito, difensore della stessa compagine calcistica che milita nella Mls, la Major League Soccer: “Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo”.

LORENZO INSIGNE NON SI ALLENA: IL RENDIMENTO FINO AD ORA DELL’EX NAPOLI

Non è ben chiaro quindi cosa sia accaduto, ne tanto meno quando tale situazione tornerà alla normalità, mentre l’allenatore dei Toronto, Bradley, ha fatto sapere di sperare di poter contare su qualcuno degli italiani in rosa in vista della prossima partita.

E’ chiaro, leggendo il comunicato, che sembrerebbero essere ore difficili per il 31enne originario di Frattamaggiore. Ovviamente non è “carino” azzardare ipotesi, di conseguenza rimaniamo in attesa di ulteriori notizie certe e ufficiali prima di sbilanciarci in cose così delicate come appunto una questione privata interna alla famiglia di Insigne. In Major League Soccer, il principale campionato di calcio a stelle e strisce, mancano ancora quattro giornate prima che si concluda la stagione regolare, e il Toronto Fc non è ancora certo di partecipare ai playoff, la fase finale della stagione. Nella MLS, Insigne ha totalizzato fino ad ora sei gol e due assist in dieci partite, senza dubbio un ottimo impatto per il calciatore ex Napoli.

