Lorenzo Insigne lascia ritiro Nazionale/ Il motivo: “A Napoli per problemi personali”

Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale italiana per problemi personali. L’attaccante del Napoli non sarà disponibile in occasione del match contro la Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Stando a quanto riporta Sky Sport, il numero 11 degli azzurri nel tardo pomeriggio ha salutato i compagni presenti a Reggio Emilia ed è rientrato nel capoluogo campano dalla famiglia. La notizia, poco dopo, è stata confermata dalla Figc.

Calciomercato Napoli/ L'Inter preparara l'offerta per Lorenzo Insigne

Una ulteriore tegola per il c.t. Roberto Mancini, che dovrà fare la conta in vista dell’importante impegno di domani. Anche Ciro Immobile, infatti, questo pomeriggio ha lasciato il ritiro. Il motivo dell’addio anticipato, in questo caso, è da ricondurre ad un affaticamento muscolare accusato dopo la gara contro la Svizzera. Qualche giorno fa anche Andrea Belotti aveva dato forfait per problemi fisici. Non è al meglio, infine, Nicolò Zaniolo, il quale non si è allenato a scopo precauzionale a causa di una contusione alla coscia sinistra e quasi certamente non scenderà in campo contro la Lituania. Una vera e propria emergenza, dunque, nel reparto avanzato e non solo.

Calciomercato Napoli/ James Rodriguez in arrivo se parte Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale: il motivo

Il motivo per cui Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana alla vigilia del match contro la Lituania è stato rivelato, nei dettagli, pochi istanti fa dal giornalista Gianluca Longari di SportItalia. “Il padre dell’attaccante del Napoli dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento nelle prossime ore”, ha scritto su Twitter.

Il fatto che si trattasse di problemi personali, d’altronde, era stato già annunciato al momento della partenza da Reggio Emilia verso il capoluogo partenopeo. “Altre due defezioni nel ritiro azzurro: a causa dell’affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, Ciro Immobile ha fatto rientro al club di appartenenza; anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera”. Così si leggeva nella nota diramata dalla Figc.

Genoveffa Darone, moglie di Lorenzo Insigne/ La dedica dopo la vittoria: "Orgogliosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA