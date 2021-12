Lorenzo Insigne positivo al Covid/ Salta lo Spezia: nuovo giro tamponi in casa Napoli

Brutta tegola in casa Napoli: il capitano azzurro Lorenzo Insigne è stato trovato positivo al covid e dunque è stato subito messo in isolamento presso il proprio domicilio. A darne notizia è stato proprio il club partenopeo tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito poco meno di un’ora fa, dove si legge che l’esito è stato formalizzato solo in seguito a un nuovo tampone molecolare effettuato questa mattina dallo stesso calciatore. Va infatti ricordato che già questa mattina presto erano circolate voci poco rassicuranti negli ambienti campani: pareva infatti che il giocatore avesse accusato deboli sintomi influenzali e che sottoposto a tampone, questo avesse dato esito incerto.

Ora dopo anche il tampone molecolare non c’è dubbio: Lorenzo Insigne è positivo al coronavirus e dunque costretto ad abbandonare il club per ritirarsi in isolamento domiciliare. Di conseguenza è certa l’assenza del giocatore nella sfida di Serie A di domani sera contro lo Spezia, per la 19^ e ultima giornata del turno di andata di campionato. Non sappiamo ovviamente se il giocatore sarà a disposizione per il 2022 dopo la sosta invernale: la speranza è che il giocatore almeno non accusi forti sintomi.

INSIGNE POSITIVO AL COVID: NUOVO GIRO DI TAMPONI PER IL NAPOLI

La notizia della positività di Lorenzo Insigne al Covid è davvero una mazzata in casa Napoli, specie alla vigilia della prossima sfida di Serie A contro lo Spezia: il capitano è infatti pedina fondamentale dello schieramento di Spalletti e il suo forfait peserà non poco. Lo stesso allenatore ha dichiarato in merito: “È chiaro che è sempre un dispiacere non avere calciatori del livello come Insigne a disposizione. Sperando che migliori la situazione per il bene di tutti, ora abbiamo a che fare con il rischio che possa succedere qualcosa di nuovo ma anche l’imposizione per fare punti, perché le partite passano”.

Va aggiunto che ovviamente, in seguito alla positività di Insigne è stato previsto un nuovo giro di tamponi molecolari per tutto il gruppo squadra: gli esiti potrebbero essere noti già questa sera. I fan campani rimangono allora con il fiato sospeso, sperando che non emergano nuove positività al Covid: in una rosa già fortemente decimata come quella azzurra, la nascita di un focolaio covid potrebbe essere ferale.



