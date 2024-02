Lorenzo Jovanotti, perché Amadeus e Gianni Morandi l’hanno salutato a Sanremo 2024?/ Come sta il cantante

Lorenzo Jovanotti, perché Amadeus e Gianni Morandi l’hanno salutato? Come sta il cantante

Sul finire di questa 3^ serata del Festival di Sanremo 2024 è stato ospite Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro si è esibito in un suo medley e proprio intonando la canzone con cui due anni fa a gareggiato al Festival Apri tutte le porte, il cantante ha voluto fare un augurio a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: “Ciao Jova! Rimettiti presto!” Al caloroso saluto si è unito anche il conduttore della kermesse, ma perché tutti hanno salutato Jovanotti?

Lorenzo Cherubini, Jovanotti come sta dopo l’incidente? Il cantautore il 16 gennaio ha avuto un bruttissimo incidente mentre si trovava fuori dall’Italia e per questo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla gamba, pochi giorni fa, per potersi completamente e ritornare a camminare. Durante una gita in bici è caduto subendo la frattura del femore Jovanotti ha sempre tenuto aggiornati i suoi social sulle sue condizioni di salute confessando di essere stato molto fortunato ad avere avuto la moglie al suo fianco.

Amadeus e Gianni Morandi a Sanremo 2024, come sta adesso Jovanotti dopo la nuova operazione?

Dopo il grave incidente ed essersi sottoposto ad una seconda operazione dopo che la prima non era andata per il verso giusto, Lorenzo Cherubini, Jovanotti, ha subito una nuova operazione. È in netto recupero e si spera che presto torni pienamente in forma e per questo gli amici di sempre Amadeus e Gianni Morandi lo hanno voluto salutare dal palco dell’Ariston. La 3^ serata del Festival di Sanremo 2024 si è conclusa con l’esibizione di Gianni Morandi sulle note dei suoi più grandi successi e soprattutto la sua ultima Hit Apri tutte le porte. Al termine è stata svelata la classifica della Top 5 della serata.











