Cosa fa Lorenzo Licitra dopo X Factor? Tanti gli attacchi ricevuti, ha fatto i conti con bullismo e disturbi alimentari.

Stasera andrà in onda su Canale 5 un evento dedicato a Luciano Pavarotti, ‘Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo’, tra gli ospiti che saranno presenti all’Arena di Verona ci sarà anche Lorenzo Licitra. Il talentuoso tenore è diventato noto nel 2017 grazie alla sua partecipazione a X Factor, fu proprio lui a vincere l’undicesima edizione ma fece i conti con molte critiche e duri attacchi. Il motivo? Perché in molti erano convinti che avrebbero dovuto vincere i Maneskin e non lui.

Nel 2023 Lorenzo Licitra è tornato sul piccolo schermo nel cast di Tale e Quale Show, anche in quella occasione ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori con il suo incredibile talento. Dopo X Factor per lui non fu facile affrontare gli haters, per mesi infatti non guardò più le cattiverie che gli scrivevano e restò in silenzio, il bullismo influenzava le sue giornate e il suo lavoro. Subiva bullismo anche da parte delle persone più grandi, specie alle audizioni e ai concorsi a causa del suo aspetto fisico, in certe occasioni ha sofferto molto.

Lorenzo Licitra, la bulimia e la perdita di peso: la nuova vita del cantante

In passato il cantante non accettava la sua immagine, pesava 40 chili in più e in molte occasioni gli hanno chiaramente detto che la sua voce funzionava ma il suo aspetto fisico no, per lui era una trauma. In una passata intervista rilasciata a Il Corriere della sera aveva fatto sapere che a causa dell’ansia mangiava in modo disordinato ed era arrivato a pesare 110 chili. Quando arrivò a Piacenza al conservatorio si è reso conto che voleva stare bene e ha deciso di affidarsi ad un medico, in quel momento ha capito che aveva un vero e proprio disturbo, la bulimia.

Lorenzo Licitra aveva anche detto che per gli uomini è ancora un tabù il tema dei disturbi alimentari perché è poco maschile, come se questo tipo di sofferenza non fosse ammessa. Ha anche rivelato che gli ha dato molto coraggio Tiziano Ferro quando ha deciso di raccontare la sua storia intitolando il suo album 111 come i suoi chili. Ma cosa fa oggi il cantante? Dopo X Factor ha continuato a farsi spazio nel mondo della musica, però in modo diverso, infatti è diventato un talentuoso tenore. Stasera sarà ospite all’evento Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo e presto si dedicherà ad altri progetti sempre legati alla musica.