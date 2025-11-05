Chi è Lorenzo Licitra, ex concorrente di X Factor e Tale e quale show: gli studi, la carriera e l'amore per il fidanzato Gabriele Rossi

Ha iniziato a farsi notare al grande pubblico nel 2017, con la straordinaria vittoria di X Factor nella sfida coi Maneskin. Lorenzo Licitra, classe 1991 ragusano, all’età di soli sedici anni si avvicina al mondo della musica lirica iscrivendosi al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Coltiva un talento che ben presto lo porta a calcare i più importanti teatri italiani, tra cui il Teatro alla Scala di Milano. Il salto di qualità avviene appunto dopo la vittoria ad X Factor, che lo porta a sfornare il suo singolo di debutto, “In the Name of Love”. Due anni più tardi arriva l’omonimo album, accompagnato dal singolo “Sai che ti ho pensato sempre”.

Nel 2022 l’importante collaborazione con Anggun nel brano “Eli Hallo”, mentre nel 2023 Licitra torna in pista con la canzone “Libero” sul tema delle relazioni tossiche. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, sappiamo che oggi il cantante è felicemente fidanzato con l’attore Gabriele Rossi, ex compagno di Gabriel Garko. I due stanno insieme da diversi anni e convivono dal periodo della pandemia.

Da X Factor a Tale e quale Show: le performance più belle di Lorenzo Licitra

Gli appassionati di tv e talent show, ricorderanno la fortunata partecipazione del tenore a Tale e quale Show, dove ha lasciato il segno con interpretazioni e imitazioni memorabili come Diodato, Marco Mengoni e Alex Baroni. Si è più volte detto soddisfatto dell’esperienza vissuta in tv, alla corte di Carlo Conti. Per Licitra è infatti stata un’occasione per farsi conoscere da una platea più ampia, ma anche vivere una nuova sfida professionale.

Il futuro di Lorenzo Licitra è oggi tutto da scrivere, ma il cantante ha grande voglia di dare vita ai suoi progetti e alle sue idee musicali. Questa sera, mercoledì 5 novembre, sarà tra i tanti protagonisti della serata evento dedicato al tenore per eccellenza – in occasione di quello che sarebbe stato il suo novantesimo compleanno – Luciano Pavarotti.

