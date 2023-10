LORENZO LICITRA È DIODATO A TALE E QUALE SHOW 2023/ Fa piangere Loretta Goggi: “Meraviglioso!”

La terza puntata di Tale e Quale show 2023 ritrova Lorenzo Licitra sul palco per l’interpretazione di Diodato. “È una bella responsabilità” ammette il cantante, che si dice emozionato visto che vestirà i panni di un artista che ha anche vinto il Festival di Sanremo. E porterà sul palco proprio ‘Fai rumore’, il brano che vinse nel 2020.

Arriva il momento dell’esibizione sul palco di Tale e Quale, accompagnata da grandi applausi da parte del pubblico. La parola passa dunque alla giuria. Per Loretta Goggi: “Meraviglioso!”; Malgioglio: “Diodato è un cantante straordinario, lui l’ha fatta molto bene ma c’è stata una piccola imprecisione”. Conclude Panariello, contraddicendo Malgioglio e il suo giudizio un po’ critico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Licitra sarà Diodato a Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra è Diodato nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Rai1. Prosegue l’avventura del vincitore di X Factor nel varietà e questa settimana dovrà confrontarsi con il talentuosissimo cantautore del celebre brano “Fai rumore”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020. Una prova non facile per il cantante, che potrà mostrare ancora una volta il suo talento dopo la splendida prima esibizione con l’imitazione di Marco Mengoni.

Sicuramente Licitra dovrà esibirsi sulle note di “Fai rumore”, la canzone con cui Diodato ha trionfato durante la settantesima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo acclamato da critica e pubblico. Riuscirà Lorenzo a portare sul palcoscenico del varietà del venerdì sera di Rai1 una versione tale e quale di Diodato? Il giudizio come sempre spetterà al pubblico da casa, ma anche alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Lorenzo Licitra imita Harry Styles a Tale e Quale Show 2023: il video

Sulle note “Sign of the times”, Lorenzo Licitra si è calato nei panni di un riuscitissimo Harry Styles acclamato dal pubblico e dalla giuria. Una standing ovation per il cantautore, vincitore di X Factor, con cui si sono complimenti anche i giudici. Il primo è stato Cristiano Malgioglio: “amo molto questa canzone, ha una voce che ti spacca il cuore. Mi hai veramente commosso sai perché? L’anno scorso ho portato i miei nipotini a vedere il concerto di Harry Styles e ad un certo punto lui ha intonato un brano del grande Maurizio Costanzo, “Se telefonando”, ed è stata una grande emozione. Lui ha delle sfumature un pò folk nelle sue musiche, tu non posso dire che sei stato perfetto, ma sei stato straordinario”.

Anche Loretta Goggi ha promesso: “è stato bravissimo perché da quando ho letto Harry Styles ha faticato per arrivare a queste note in falsetto perchè lui è nato baritono. Ha studiato tantissimo e questo l’ha aiutato ad avere una estensione più alta. Lui, invece, senza studiare, ma con la sua potenza vocale…intanto Lorenzo ci ha rappresentato nel mondo in diverse occasioni e non capisco perchè lui in Italia debba rappresentare Harry Styles. Complimenti, sei stato veramente bravissimo, grande grinta e potenza”. Promosso a pieni voti dalla giuria!













