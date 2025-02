Lorenzo Licitra è single o fidanzato? La domanda si ripete in rete, nonostante il cantante sia felicemente impegnato con il ballerino Gabriele Rossi. I due hanno scelto di vivere la loro storia d’amore alla larga dalle luci dei riflettori e, forse, per questo motivo da fuori la vita di Lorenzo appare così “misteriosa”. Ad ogni modo, la relazione col fidanzato proseguirebbe a gonfie vele, anche se le uscite pubbliche della coppia sono rare e si contano sulle dita di una mano.

Gabriele Rossi, chi è il fidanzato di Lorenzo Licitra/ "Ad oggi non penso ad una famiglia"

Evidentemente Lorenzo Licitra e il fidanzato non vogliono alimentare il gossip, anche se in una intervista di qualche mese fa a Vanity Fair, Lorenzo aveva fatto capire di essere felice e di aver trovato la serenità che cercava da tanto tempo. ‘L’amore è una parte fondamentale della vita. Nelle mie storie mi lascio sempre coinvolgere tanto ma c’è una differenza tra l’amore e le esigenze naturali”, ha spiegato simpaticamente Lorenzo.

Così Lorenzo Licitra ha finalmente messo una pietra sul passato. E sul suo attuale fidanzato…

“Oggi sono molto sereno e soprattutto mi sento libero di essere amato e di amare come voglio”, ha detto orgoglioso Licitra parlando di questioni di cuore. Con Gabriele Rossi pare aver voltato pagina da un passato che troppo spesso lo ha messo a dura prova a livello emotivo. “Purtroppo ci sono state delle relazioni tossiche ed esistono dei vincoli mentali in cui a volte ci nascondiamo pur di giustificare certe mancanze”, ha detto.

Al momento Lorenzo si limita a godersi il presente con Gabriele Rossi, senza pensare troppo al domani e senza mettere in piazza il loro amore. Anche sui social, infatti, non c’è traccia della sua storia con il fidanzato, ma ampio spazio è dedicato al suo lavoro e ai suoi viaggi in giro per il mondo.