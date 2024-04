Lorenzo Licitra: “In momenti nostalgici ho scritto versi importanti”/ “Jesus Christ? Onore interpretarlo”

Il cantante Lorenzo Licitra è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. Il giovane artista uscito da X Factor è protagonista al teatro in questi giorni con il musical Jesus Christ Superstar, storica riedizione dello spettacolo degli anni ’70. “Un bilancio positivo, un grandissimo onore raccogliere il testimone, vocalmente Jsus Christ è un personaggio che spazia dai sovra-acuti a dei bassi molto grandi, c’è stato un bellissimo lavoro insieme alla produzione e adesso mi tocca anche benedire”.

“Non accettare i bimbi al ristoranti è egoismo”/ Malucelli: “Preoccupata da questa anaffettività”

Lorenzo Licitra racconta di come il musical sia ancora attuale molto oggi, nonostante sia stato lanciato 50 anni fa: “Jesus Christ era il musical della rottura già negli anni ’70, affrontava temi importanti e poi portava la storia di Gesù. Oggi è ancora molto attuale, riporta l’umanità che è il segreto dell’opera, quindi si trovano immagini di guerra molto famigliari accostate alla scena delle frustrate: è molto importante”.

Sebastiano Visintin contro la cugina di Liliana Resinovich/ "Me ne vado, zitta!" e lascia lo studio

LORENZO LICITRA FRA TALE E QUALE E RELAX

Lorenzo Licitra è tornato anche sull’ultima edizione di Tale e Quale Show, storico programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti a cui lo stesso ha partecipato e di cui è stato uno dei protagonisti: “L’ultima esibizione che mi ha colpito di più è stata quella di Alex Baroni, un grande artista che è ancora vicino a noi, è stato molto toccante”.

In studio chiedono quindi se la nostalgia appaghi Lorenzo Licitra e il giovane artista ha replicato dicendo: “Si, a volte questi sentimenti così profondi e intensi sono luoghi in cui si trova spunto e creatività per scrivere, in tanti momenti nostalgici ho trovato canzoni e versi importanti, vivere certe cose capisci come meglio affrontare il futuro”. Il cantante ha poi parlato della sua ultima canzone, Relax: “Racconta di quanto a volte sia difficile uscire da prigioni non belle ma anche quanto sia importante rimanere offline, staccare dalla quotidianità, c’è bisogno un po’ di relax”. In chiusura lo stesso si è esibito con il nuovo brano, davvero orecchiabile: sarà uno dei tormentoni estivi?

Cristina Marino 'in mutande' a La volta buona: "A mio marito Luca Argentero non piace"/ Imbarazzo con i jeans

© RIPRODUZIONE RISERVATA