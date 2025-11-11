Lorenzo Musetti a cuore aperto sulla paternità: chi è la compagna Veronica Confalonieri e l'annuncio del secondo figlio

Lorenzo Musetti è uno dei tennisti italiani più forti al mondo. Ma, andiamo a conoscere la vita privata dietro il campione sportivo. Da diversi anni, ormai, è legato alla compagna Veronica Confalonieri, con cui ha ufficializzato la relazione nel 2022. Veronica è nata a Sanremo il 17 luglio 2002, ha studiato graphic design presso lo IED e lavora nel team creativo di Sky Sport dal 2019. La designer è spesso al fianco di Musetti durante tornei e eventi importanti, supportando a pieno la carriera del fidanzato.

Prima di lui, Veronica aveva già vissuto esperienze legate al tennis tramite la sorella Valentina, giocatrice professionista e ora allenatrice, e la famiglia le ha trasmesso fin da giovane la passione per lo sport. Poco meno di due anni fa, precisamente il 15 marzo 2024, i due sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo il piccolo Ludovico, che ha cambiato la loro vita. Nel maggio 2025, infine, la coppia ha annunciato tramite un post su Instagram l’arrivo del secondo figlio.

Lorenzo Musetti parla della sua paternità: dettagli

Nonostante la giovane età, Lorenzo Musetti sente che la paternità lo ha migliorato in ogni aspetto, sia sportivamente che come persona. “Da quando sono diventato padre approccio le partite e la vita fuori dal campo con più maturità e responsabilità. Infatti ho fatto un salto di qualità come persona e come professionista, avendo una visione più ampia e affrontando i match con maggior continuità“, ha detto ai giornalisti.