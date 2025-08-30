Lorenzo Musetti papà a 23 anni: la fidanzata Veronica Confalonieri gli ha regalato il piccolo Ludovico, nato nel 2024, e un amore indistruttibile.

La fidanzata di Lorenzo Musetti è Veronica Confalonieri. Lui, famosissimo dopo aver ottenuto grande punteggio a Wimbledon, è ad oggi uno tra i 20 tennisti migliori. Chi gli sta vicino è proprio la sua compagna, dalla quale ha avuto da pochissimo il primo figlio di nome Ludovico venuto al mondo nel 2024. La coppia è amatissima dal pubblico, che ammira soprattutto la loro purezza e semplicità, in un amore che ormai dura da circa cinque anni.

Non tutti sanno che Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri hanno solo 23 anni e si sono conosciuti quando erano solo ragazzini. Da lì è cresciuta una storia d’amore salda e forte anche per via del fatto che Veronica supporta moltissimo il tennista durante le sue competizioni. Ma che lavoro fa la fidanzata di Lorenzo Musetti? La ragazza lavora per Sky Sport nel team grafico dopo essersi laureata all’Istituto Europeo di Design. Passiamo ora a scoprire come si sono conosciuti il tennista e la compagna.

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri, la sorella di lei li ha fatti incontrare

A far conoscere Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri è stata Valentina Confalonieri, la sorella di lei che oggi, dopo anni passati a giocare a tennis, fa l’allenatrice sportiva. Il marito di quest’ultima è Gianluca Mager e per via del fatto che è molto inserita nel mondo sportivo, ha fatto conoscere Musetti a Veronica nel 2020. Quando si sono innamorati, i due avevano solo 18 anni e nel 2022 sono usciti allo scoperto ufficializzando la relazione pubblicando una serie di foto di loro due alle Maldive in Vacanza.

In tutto ciò, Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri hanno avuto uno splendido figlio di nome Ludovico, che ha seguito il match del papà a Wimbledon a soli 4 mesi. “La gravidanza inattesa è stato un momento destabilizzante ma poi Lorenzo si è sentito in dovere di diventare grande per nostro figlio“, aveva spiegato la donna, svelando che avere un bambino non era cosa pianificata, ma oggi i tre formano una famiglia decisamente felice e unita.