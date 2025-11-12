Lorenzo Musetti ha vinto la sua prima partita alle ATP Finals e ha deciso di dedicarla a suo figlio Leandro (che deve ancora nascere)

Ieri è andata in onda su Rai2, facendo sforare la prima puntata di Sanremo Giovani, la partita della ATP Finals che ha visto Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur. Dopo il primo set all’italiano, il secondo è stato perso, ma il terzo è stato quello più emozionante perché ha visto il tennista italiano trionfare un colpo magistrale dopo l’altro, regalandosi una delle partite più emozionati della sua carriera.

Diretta/ Musetti De Minaur (risultato 7-5; 3-6; 7-5): vittoria esaltante! (Atp Finals 2025, 11 novembre)

Ma a chi ha voluto dedicare la sua vittoria a Torino? “La dedico in anticipo a mio figlio Leandro” ha confessato lui ai microfoni della Rai dopo aver festeggiato il match point, e infatti porterà questa patita “nel mio cuore per sempre”. Anche la sua famiglia la ricorderà e continuerà a supportarlo durante il suo percorso.

Lorenzo Musetti, chi è compagna Veronica Confalonieri: i due figli/ "Come mi ha migliorato la paternità"

Lorenzo Musetti, partita miracolosa alle ATP Finals: “E pensare che facevo fatica a giocare”

È stata davvero una partita miracolosa quella di ieri tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur alle ATP Finals: sembrava tutto perduto, “sentivo stanchezza, facevo fatica a giocare” ha ammesso il tennista italiano, poi l’energia è tornata a scorrere nelle gambe e nelle braccia, e si è riversata su colpi magistrali che hanno lasciato interdetto l’avversario, che ha lasciato il campo avvilito, tant’è che in conferenza stampa ha confessato che così non può andare avanti e deve migliorare sul suo gioco.

Veronica Confalonieri, chi è la compagna del tennista Lorenzo Musetti?/ Aspettano il secondo figlio

A tifare per il tennista anche Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. È bello per lui essere ancora in gara anche se la qualificazione alla semifinale se la dovrà giocare contro Carlos Alcaraz. Un avversario che lui conosce molto bene avendoci giocato diverse volte. La sua arma segreta? Il pubblico tutto dalla sua parte e quella di Jannik Sinner in campo stasera.