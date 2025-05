Lorenzo Musetti non è riuscito ad andare oltre le semifinali agli Internazionali d’Italia 2025 appena conclusi; a testa alta e mostrando colpi importanti ha dovuto lasciar spazio a Carlos Alcaraz che, non a caso, ha conquistato il torneo battendo un altro nostro connazionale, Jannik Sinner. Il tennista toscano può però consolarsi con una doppia soddisfazione; la prima di aver dimostrato ancora una volta una crescita poderosa, la seconda riguarda invece il privato ed è certamente la più lieta.

Lorenzo Musetti diventerà papà per la seconda volta! La compagna del tennista, Veronica Confalonieri, è nuovamente incinta dopo la recente nascita del primo figlio, Ludovico. Non sappiamo ancora se il fiocco sarà nuovamente blu o rosa ma resta l’immensa gioia che si intravede tra le parole scelte dal tennista per il lieto annuncio sui social e la tenerezza dello scatto scelto. C’è la sua mano che dolcemente si accosta al pancino della sua compagna – Veronica Confalonieri – e il primogenito ad impreziosire il momento di famiglia.

Lorenzo Musetti, che gioia dopo gli Internazionali d’Italia 2025: in arrivo il secondo figlio

A distanza di poco più di un anno, Lorenzo Musetti e la compagna Veronica Confalonieri sono dunque pronti a vivere l’esperienza da genitori bis. “La famiglia si allarga!”, scrive il tennista in rete ed immediatamente sono arrivate valanghe di messaggi di auguri, affetto e amore. Spiccano in particolare le congratulazioni di due campionesse, Jasmine Paolini e Sara Errani, capaci di conquistare ben 2 titoli su 3 proprio agli Internazionali D’Italia 2025.

Molti ricorderanno le parole di Veronica Confalonieri – compagna di Lorenzo Musetti – ai tempi della prima gravidanza. Al Corriere della Sera – come racconta Leggo – aveva infatti spiegato come il tennista abbia dovuto apprendere piano piano i cambiamenti di vita strettamente legati alla nascita di un figlio. Un contraccolpo necessario, inevitabile dato il carico di responsabilità e che insieme hanno trasformato in grande amore per il piccolo di casa che ora è prossimo ad avere un fratellino o una sorellina: “Oggi Lorenzo è finalmente sereno; sta trovando ordine nella sua vita” – raccontava la compagna di Musetti – “Tra me, il bambino e il tennis”.

