Lorenzo Orsini è il fratello segreto di Emanuele Filiberto?/ Roberto Alessi: “L’ho sentito e ha smentito ma…”

Vittorio Emanuele di Savoia ha un figlio segreto? È degli ultimi giorni il gossip che vorrebbe il rapper Lorenzo Orsini figlio non riconosciuto del reale. Un’indiscrezione di cui si parla anche a Pomeriggio 5 nel corso della puntata dell’8 marzo e che trova in studio aggiornamenti da parte del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Emanuele Filiberto: “Gioielli di casa Savoia? Sono nostri”/ “Pronta causa legale”

L’esperto di gossip fa sapere che la notizia non è nuova: “Questa è una voce che circola da tempo e come giornalista non ho coperto questa notizia perché non avevo il riscontro.”, precisa subito. Tuttavia aggiunge di aver sentito personalmente Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio, che ha dunque risposto al gossip: “Io ho parlato con Emanuele Filiberto e dice che assolutamente questa è una bufala.“

Emanuele Filiberto: "Mio padre vero erede dei Savoia"/ "Le lettere di mio nonno..."

Emanuele Filiberto e Lorenzo Orsini sono fratelli? Nuove indiscrezioni di Roberto Alessi

Nello studio di Pomeriggio 5 si continua a discutere di Lorenzo Orsini e del fatto che la madre del ragazzo sia una donna molto importante in società. Nonostante la smentita di Emanuele Filiberto sulla presunta paternità di Vittorio Emanuele di Savoia, Roberto Alessi appare titubante e, come poi fa notare Barbara D’Urso, pare sapere più di ciò che dice in studio. “È chiaro che è probabile che Emanuele non ne sappia niente”, sottolinea il direttore.

Incuriosita, la conduttrice indaga ma le uniche cose che ammette il giornalista, dopo aver ribadito l’amicizia e il profondo rispetto che lo lega ad Emanuele Filiberto, è che la voce è arrivata a lui personalmente: “Il ragazzo lo conosco anche bene, è stato anche a casa mia. Lui a me non l’ha detto, mi è stato riferito in maniera molto chiaro da persone a lui molto vicine. È però una questione molto delicata…”, precisa il direttore. La questione avrebbe, insomma, dei punti ancora poco chiari da sciogliere.

Emanuele Filiberto/ "Mio padre il Capo della casa reale", ma una lettera del re...

© RIPRODUZIONE RISERVATA