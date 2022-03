Lorenzo Orsini, “figlio segreto” di Vittorio Emanuele di Savoia?/ “Sua vera storia…”

Barbara d’Urso sta per tornare protagonista in prima serata con la trasmissione La Pupa e il Secchione Show e proprio nel corso della sua ospitata a Verissimo ha rilasciato alcune indiscrezioni clamorose sul cast. Tra i protagonisti, infatti, la conduttrice ha anche svelato la presenza (non è chiaro se nei panni del pupo o del secchione) del figlio non riconosciuto di un famosissimo Vip. “Ti do un’anticipazione shock. Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa e probabilmente lo scopriremo lì”, ha svelato a Silvia Toffanin.

Valentina Rapisarda "Single da 2 anni"/ "UeD m'ha dato tanto, sogno Isola dei Famosi"

A meno di 24 ore dalla clamorosa indiscrezione, spunta una altrettanto incredibile voce lanciata da Francesca Lovatelli Caetani per il quotidiano Il Giornale nell’edizione online, che oggi titola: “Aristocratiche indiscrezioni”. Si parla di un giovane studente di legge, tale Lorenzo Orsini, 22enne prossimo ormai alla laurea, con un grande talento per la musica ed un ‘segno particolare’. Il giovane, secondo quanto reso noto dal quotidiano che cita “ambienti vicini alla nobiltà”, sarebbe il figlio segreto e mai riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia, a sua volta figlio dell’ultimo re d’Italia.

Gasparri vs No Tap e ambientalisti/ "Siete peggio della guerra, col pannello fai tè!"

Lorenzo Orsini, chi è il presunto “figlio segreto” di Vittorio Emanuele di Savoia

E se oltre ad Emanuele Filiberto di Savoia, Vittorio Emanuele avesse un altro figlio? Questo l’interrogativo lanciato da Il Giornale che parla di “figlio segreto”. “Sarebbe nato dalla relazione con un’avvocatessa, conosciuta più di 20 anni fa, che avrebbe seguito Vittorio Emanuele a livello legale e che oggi ricopre una carica importante a livello giudiziario”, scrive in merito Francesca Lovatelli Caetani, che fa poi il nome di Lorenzo Orsini. Il giovane non sarebbe mai stato riconosciuto dal padre, oggi 85enne, il quale, stando ad un presunto accordo stilato con la madre, lo avrebbe visto sono fino all’età di 3 anni. “L’ultimo incontro tra Lorenzo e il suo padre naturale sarebbe avvenuto a 15 anni; Lorenzo conserva ancora il regalo di suo padre, un orologio, poi il nulla”, scrive ancora il quotidiano.

Soleil Sorge, lite con Lulù "Hai lasciato lo schifo in bagno"/ "Impara a vivere e..."

E se fosse proprio Lorenzo Orsini il protagonista “figlio di…” citato da Barbara d’Urso? Al momento in tutta questa storia il condizionale è d’obbligo così come il punto di domanda, ma è suggestiva e certamente singolare la tempestività con la quale le due indiscrezioni sono giunte. Del 22enne sappiamo che è conosciuto in arte come iamLollo G e su Instagram gode già di un ampio seguito (oltre 137 mila follower) ed ha già avuto modo di farsi apprezzare da grandi nomi della scena hip hop nazionale e non solo. Il Giornale conclude con un altro dettaglio indicativo: “Lorenzo, sempre secondo l’accordo tra sua madre e il padre naturale, potrebbe raccontare la sua vera storia”, domandandosi in tal caso in quale contesto potrebbe accadere. Il sospetto che possa trattarsi proprio dello show di Barbara d’Urso si concretizza sempre di più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA