Il mondo della cultura è in lutto per la morte di Lorenzo Pataro, giovane poeta che era arrivato alla finale dello Strega Poesia. Non si sa nulla al momento sulle cause del decesso, in molti quindi si interrogano su com’è morto il poeta 27enne, soprattutto alla luce del fatto che è avvenuto in maniera improvvisa e inaspettata. Ma c’è anche una sorta di giallo legato a un biglietto pubblicato qualche giorno fa.

Infatti, su Instagram aveva pubblicato una poesia di Giorgio Caproni che, con una lettura a posteriori, ha aperto ad alcune ipotesi, da quella del presagio alla richiesta di aiuto. Infatti, ci sono follower che hanno ammesso di aver provato i brividi nel leggere la poesia dopo aver appreso la notizia della morte di Lorenzo Pataro.

Ora i suoi social sono pieni di commenti e messaggi tra saluti, condoglianze e sgomento. Come quello espresso dal poeta e paesologo Franco Arminio, che sulla sua pagina Facebook si è detto sconvolto per la notizia della morte del giovane collega calabrese di Laino Borgo (Cosenza), descritto da chi lo conosce come una persona dalla personalità schiva e malinconica. Infatti, era lontano dalle scene, preferendo scrivere in solitudine.

LE POESIE DI LORENZO PATARO E IL RETROSCENA DI FRANCO ARMINIO

Nonostante la giovane età, Lorenzo Pataro si era distinto nel mondo della cultura per le sue opere. Ad esempio, la raccolta “Amuleti” era approdata in finale del Premio Strega Poesia due anni fa e per quella Pontedilegno Poesia dell’anno scorso. Ma ha vinto anche Ossi di Seppia quattro anni fa e Ritratti di poesie due anni fa. Oltre a collaborare con Il Foglio, il poeta, che si era laureato in Lettere moderne e filologia moderna a Salerno, collaborava con il giornale di poesia Inverno.

Franco Arminio, tra i primi a ricordarlo, ha ricordato anche un recente retroscena: nei giorni scorsi gli aveva mandato una delle sue poesie, fresche di scrittura, ricevendo una mail di risposta con le sue poesie inedite. “Continuerò anche per lui il mio impegno“, ha assicurato l’amico e collega di Lorenzo Pataro.